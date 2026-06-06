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कोटा में फरार हिस्ट्रीशीटर से छुड़ाई केडीए की ढाई बीघा जमीन, एक करोड़ की जमीन पर बनी दो दुकानें तोड़ी

कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को एक करोड़ रुपए की जमीन से हार्डकोर बदमाश का कब्जा हटाया. आरोपी कैथून थाने का हिस्ट्रीशीटर है. युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा था. आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस ने क्रिमिनल डस्टिंग एक्ट के तहत उसके अवैध निर्माण को चिह्नित करते ध्वस्त किया. उसके पास से ढाई बीघा जगह मुक्त कराई.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कैथून थाने इलाके में हार्डकोर बदमाश 45 वर्षीय शांतिलाल गुर्जर के खिलाफ कई धाराओं में 36 मुकदमे दर्ज हैं. वह मूल रूप से अरंडखेड़ा गांव का निवासी है. फिलहाल फरार है. आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी सहित कई तरह के मामले दर्ज हैं. उसे हार्डकोर सूची में जिला स्तर पर लेकर निगरानी की जा रही थी. आरोपी ने कैथून इलाके के ही अरंडखेड़ा में कोटा विकास प्राधिकरण की ढाई बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर दो दुकान बना ली थी. इस अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है. उसने अतिक्रमण कर बाउंड्री बना ली थी, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया. प्राधिकरण के तहसीलदार हिम्मत सिंह, कानूनगो विवेकपाल सिंह व पटवारी रुचिता यादव समेत पुलिस जाप्ता मौजूद रहा.