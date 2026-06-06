कोटा में फरार हिस्ट्रीशीटर से छुड़ाई केडीए की ढाई बीघा जमीन, एक करोड़ की जमीन पर बनी दो दुकानें तोड़ी
कोटा ग्रामीण पुलिस ने क्रिमिनल डस्टिंग एक्ट के तहत शनिवार को बड़ी कार्रवाई की. एक करोड़ की जमीन से हार्डकोर बदमाश का कब्जा हटाया.
Published : June 6, 2026 at 2:43 PM IST
कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को एक करोड़ रुपए की जमीन से हार्डकोर बदमाश का कब्जा हटाया. आरोपी कैथून थाने का हिस्ट्रीशीटर है. युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा था. आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस ने क्रिमिनल डस्टिंग एक्ट के तहत उसके अवैध निर्माण को चिह्नित करते ध्वस्त किया. उसके पास से ढाई बीघा जगह मुक्त कराई.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कैथून थाने इलाके में हार्डकोर बदमाश 45 वर्षीय शांतिलाल गुर्जर के खिलाफ कई धाराओं में 36 मुकदमे दर्ज हैं. वह मूल रूप से अरंडखेड़ा गांव का निवासी है. फिलहाल फरार है. आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी सहित कई तरह के मामले दर्ज हैं. उसे हार्डकोर सूची में जिला स्तर पर लेकर निगरानी की जा रही थी. आरोपी ने कैथून इलाके के ही अरंडखेड़ा में कोटा विकास प्राधिकरण की ढाई बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर दो दुकान बना ली थी. इस अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है. उसने अतिक्रमण कर बाउंड्री बना ली थी, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया. प्राधिकरण के तहसीलदार हिम्मत सिंह, कानूनगो विवेकपाल सिंह व पटवारी रुचिता यादव समेत पुलिस जाप्ता मौजूद रहा.
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कैथून थाना अधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि शांतिलाल के खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था. इसके बाद लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है. साल 2026 में भी दो मुकदमे हुए. पहले से दर्ज कई मामलों में सजा हो चुकी है. कई में न्यायालय से राहत भी मिली. कई मामलों में भी ट्रायल न्यायालय में चल रहा है. इनमें जानलेवा हमला, एनडीपीएस एक्ट, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, डकैती, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, नशा तस्करी व सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. हाल में सुल्तानपुर में दर्ज हुए एक मुकदमे में फरार है.
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