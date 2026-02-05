ETV Bharat / state

कानपुर में KDA लाने जा रहा एयरो सिटी योजना, चार हजार भूखंड मिलेंगे

KDA में इसका ले आउट तैयार कराया जा रहा है. KDA के नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया, इस योजना में हम ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल प्लाट्स समेत अन्य अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स लाएंगे. जिससे एयरपोर्ट के आसपास इस योजना का नजारा पूरी तरह से अलग दिखेगा.

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) पहली बार चकेरी एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी योजना लॉन्च करने की तैयारी में है. प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के पास ही 1200 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया है. इस साल के अंत तक करीब चार हजार छोटे-बड़े भूखंड आमजन के लिए होंगे. KDA वीसी समेत अन्य अफसरों द्वारा इस योजना को धरातल पर लाने के लिए कुछ माह पहले ही निरीक्षण भी किया गया था.

150 वर्गमीटर से भूखंड शुरू: नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया, इस योजना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे. बानगी के तौर पर बताया, चार से छह करोड़ रुपये एक एकड़ एरिया को विकसित करने में खर्च आता है. इसी तरह जो अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स होंगे उनमें पांच से सात एकड़ के प्लॉट्स चिन्हित किए गए हैं. जबकि छोटे से लेकर मध्यम आकार में 150 वर्गमीटर से लेकर 450 वर्गमीटर तक के प्लाट्स लिए गए हैं. इन सभी की कीमतें भी जल्द तय होंगी. तीन हजार भूखंड छोटे और करीब एक हजार मध्यम से अधिक क्षेत्रफल वाले होंगे.

विदेशों की तर्ज पर मास्टर प्लानिंग कंसलटेंट का चयन : नगर नियोजक ने कहा, एयरो सिटी योजना के लिए हम विदेशों की तर्ज पर मास्टर प्लानिंग कंसलटेंट लेंगे. यह KDA की पहली ऐसी योजना होगी, जिसका दायरा शहर से पूरी तरह बाहर होगा. कानपुर से प्रयागराज मार्ग पर इस योजना को लाया जाएगा. इसका खाका खींचा जा चुका है. हाईवे किनारे से ही इस योजना की एक शानदार तस्वीर सभी के सामने दिखेगी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में ताबड़तोड़ BULLDOZER एक्शन; 8.5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की दीवारें ढहाई