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KDA ने दी राहतः निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक जमीनों की 90 ए करवाने पर लगी रोक हटाई

केडीए के इस निर्णय से इस एरिया में बिल्डर्स, निवेशक और स्थानीय भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है. ऐसे में बल्लोप, जाखमुण्ड, कैथूदा, देवरिया, तुलसी, बालापुरा, शम्भूपुरा व रामपुरिया में भूमि रूपांतरण पर अग्रिम आदेशों तक अस्थाई हटी है.

कोटाः कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नजदीक जमीनों के भू रूपांतरण पर रोक लगाई हुई थी. इसके तहत इन जमीनों का 90 ए होने पर भी रोक लगी थी. इसे शुक्रवार को कोटा विकास प्राधिकरण ने हटा दिया है.

जमीन का आवंटन हुआः कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश अग्रवाल का कहना है कि वर्तमान में एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन किया जा चुका है और निर्माण कार्य प्रगति पर है. ऐसे में इन क्षेत्रों में लगी अस्थाई रोक का अब कोई औचित्य शेष नहीं रहने पर यह निर्णय लिया गया है. कोटा विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को कोटा डेवलपमेंट डायलॉग आयोजित किया था. इसमें करीब 40 स्थानीय बिल्डर और इन्वेस्टर ने इस मुद्दे को उठाया था. इस पर यह निर्णय लिया गया है.

हर बिंदू पर कर रहे विचारः केडीए के सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि कोटा डवलपमेंट डायलॉग में उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. निवेशकों की मांग व वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुए नियमानुसार त्वरित निर्णय लेते हुए रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इससे रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. इससे स्थानीय किसानों, भू-स्वामियों और निवेशकों को आर्थिक संबल मिलेगा.

2 साल पहले लगी थी रोकः केडीए कमिशनर अग्रवाल ने बताया कि 8 राजस्व गांवों में कृषि भूमि के अकृषि रूपांतरण (धारा 90-ए) और भू-उपयोग परिवर्तन पर जुलाई 2024 में लगाई गई थी. यह अस्थाई रोक थी. यह रोक भी राज्य सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य एमओयू होने के बाद एयरपोर्ट के नजदीक अनियोजित निर्माण रोकने के लिए किया गया था.