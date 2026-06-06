न्यू कानपुर सिटी स्कीम के लिए खुशखबरी, 19 किसानों ने जमीन दी, 4.31 करोड़ मिले
कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसर बोले, न्यू कानपुर सिटी योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाना है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 10:32 AM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण अफसरों द्वारा न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. इसके लिए जहां कुछ समय पहले विभागीय अफसरों ने 21 किसानों को जहां 7.51 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर सौंपी थी.
कितने किसानों को मिली चेक: अब तक कुल 19 किसानों को चेक मिल चुकी है. इनमें किसान कैलाश कुमार, अशोक कुमार, नीरज शुक्ला, संदीप शुक्ला, राम किशोरी, विजय कुमार शुक्ला, राम सुमिरन, विनोद कुमार, सुरेश कुमार व अन्य शामिल हैं. इनको 1.7 हेक्टेयर भूमि के लिए 4.31 करोड़ रुपये की चेकें सौंपी गई है.
वहीं, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में उक्त भूमि को भूमि बैंक अनुभाग की टीम द्वारा सर्किल दर के चार गुना अधिक मूल्य से खरीदा गया. डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद सभी किसानों के चेहरे खिल गए. इस पूरे मामले को लेकर केडीए के ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि आपसी सहमति के आधार पर अगले चरण में 21 किसानों से लगभग 2.1 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत लगभग 8.62 करोड़ रुपये है, का सत्यापन एआईजी (स्टाम्प), व अन्य अफसरों द्वारा कराया जा रहा है. जल्द ही प्राधिकरण द्वारा यह भूमि खरीदी जाएगी। जिससे न्यू कानपुर सिटी योजना में आमजन के लिए भूखंड खरीदे जा सकें.
जुलाई से मिल सकेगा आवेदन का मौका: केडीए अफसरों ने बताया कि शहर के ऐसे आवेदक जो न्यू कानपुर सिटी योजना में भूखंड लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जुलाई से भूखंड खरीदने का मौका रहेगा. पहले चरण में प्राधिकरण की ओर से करीब 200 भूखंड सेल होंगे. इसके लिए रेरा से अनुमति मांगी गई है. रेरा से स्वीकृति मिलते ही, केडीए की वेबसाइट पर उक्त भूखंडों की पूरी जानकारी मिल सकेगी.
ये भी पढ़ेंः ट्रेन में कैसे पहचानें लेडीज कोच? कितना जुर्माना-सजा