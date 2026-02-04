ETV Bharat / state

कानपुर में गरजा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

14 बीघा जमीन पर अलग-अलग लोगों ने बिना नक्शा पास कराए की जा रही थी अवैध प्लाटिंग

Etv Bharat
केडीए अफसरों द्वारा जोन एक में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गयीं. (KDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
कानपुर : अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) बुलडोजर एक्शन लगादार जारी है. इसी कड़ी में बुधवार को केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने 14 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया. यह कार्रवाई बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए जाने पर की गई है.

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया सिंहपुर कछार में भवर, अनिल व अन्य की करीब चार बीघा ज़मीन पर बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लॉटिंग मिली. जिसको बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया. इसी तरह सिंहपुर कछार में ही शिवा व अन्य द्वारा छह बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई. न्यू कानपुर सिटी में श्री राम, लाल व अन्य द्वारा चार बीघा ज़मीन पर की गयी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया. कुल 14 बीघा जमीन पर कार्रवाई हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है.

ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले घोषणा करते अधिकारी.
ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले घोषणा करते अधिकारी. (KDA)

केडीए के वीसी मदन सिंह ने कहा, केडीए की ओर से जो जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त कराई जा रही हैं, उन पर आमजन के लिए योजनाएं लाई जाएंगी. जिससे आमजन को अधिक से अधिक भूखण्ड मिल सकें. केडीए में लगातार अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके लिए जोन एक में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. आने वाले दिनों में शहर के अन्य जोन में भी अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे. ऐसे में बेहतर होगा. जिन लोगों ने अवैध प्लॉटिंग कर रखी है, वो खुद हीं अपनी दीवारें गिरा दें.

