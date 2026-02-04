ETV Bharat / state

कानपुर में गरजा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

कानपुर : अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) बुलडोजर एक्शन लगादार जारी है. इसी कड़ी में बुधवार को केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने 14 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया. यह कार्रवाई बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए जाने पर की गई है.

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया सिंहपुर कछार में भवर, अनिल व अन्य की करीब चार बीघा ज़मीन पर बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लॉटिंग मिली. जिसको बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया. इसी तरह सिंहपुर कछार में ही शिवा व अन्य द्वारा छह बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई. न्यू कानपुर सिटी में श्री राम, लाल व अन्य द्वारा चार बीघा ज़मीन पर की गयी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया. कुल 14 बीघा जमीन पर कार्रवाई हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है.