ETV Bharat / state

कानपुर में ताबड़तोड़ BULLDOZER एक्शन; 8.5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की दीवारें ढहाई

केडीए अफसरों द्वारा जोन एक में अवैध प्लॉटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गयीं. ( Media Cell KDA )