कानपुर में ताबड़तोड़ BULLDOZER एक्शन; 8.5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की दीवारें ढहाई
केडीए के ओएसडी जोन एक ने गंगा बैराज रोड पर कराई कार्रवाई, अब कल्याणपुर-बिठूर रोड पर चार बीघा अवैध प्लाटिंग चिह्नित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:10 PM IST
कानपुर: शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को केडीए के ओएसडी जोन एक (बी) प्रवर्तन डा.रवि प्रताप सिंह व उनकी टीम ने गंगा बैराज रोड से बायीं ओर मटका चौराहे के पास मोहन व अन्य द्वारा साढ़े आठ बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया.
केडीए के ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा, अब प्राधिकरण अफसरों द्वारा कल्याणपुर-नवाबगंज-बिठूर रोड पर करीब चार बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को चिह्नित किया गया है. जिस पर जल्द बुलडोजर चलेगा. उन्होंने कहा, साढ़े आठ बीघा जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये के आसपास है. यहां पर जो प्लाटिंग की गई थी, वह कई लोगों को बेच भी दिए गए थे.
केडीए के ओएसडी ने बताया कि गंगा बैराज, कल्याणपुर, बिठूर व नवाबगंज के आसपास भू माफिया ने कई बीघा जमीनों पर अवैध प्लाटिंग कर आमजन को प्लाट्स बेच दिए थे. जब ये शिकायतें मिली तो पिछले करीब 15 दिनों से लगातार अभियान चलाकर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई. अब अधिकतर जमीनों पर जो प्लाटिंग थी, वो दूर से ही ध्वस्त दिखाई देती है. कई परिसरों को केडीए अफसरों द्वारा सील भी कराया जा चुका है. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने कहा, अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा एफआईआर भी कराई जाएगी.
