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कानपुर में अवैध निर्माण पर केडीए का डंडा, नवाबगंज में 900 वर्ग मीटर पर हुए अवैध निर्माण सील

कानपुर: शहर में अब भू माफियाओं के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है. केडीए अफसरों के द्वारा लगातार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. गुरूवार को केडीए, ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह की टीम ने गंगा नगर हाउसिंग सोसाइटी व ज्योरा नवाबगंज में 900 वर्ग मीटर ज़मीन पर हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया.

वहीं 2050 वर्ग मीटर ज़मीन पर अवैध निर्माण को लेकर भू स्वामियों को नोटिस थमाकर बताया गया कि जल्द उनके खिलाफ भी सीलिंग कार्रवाई की जाएगी. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया, गंगा नगर हाउसिंग सोसाइटी में राघवेंद्र सिंह व अन्य द्वारा 600 वर्ग मीटर ज़मीन पर जो निर्माण कार्य कराया गया है. उसमें मानकों को ताक पर रखा गया है. जिसकी वजह से पूरे परिसर को सील किया गया है.

इस के आलावा, राकेश मिश्रा, अमित मिश्रा व अन्य द्वारा ज्योरा नवाबगंज में 300 वर्ग मीटर में किए गए अवैध निर्माण को भी सील किया गया है. इस पूरी कार्रवाई की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को दे दी गयी है.

केडीए के ओएसडी जोन डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि क्रिस्टल प्लाजा के पास प्रबंधक द्वारा 1200 वर्ग मीटर ज़मीन पर सात भूखण्डों को चिन्हित किया गया. सभी को अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है और किसी के पास मानचित्र नहीं है. इसी तरह शक्ति इंफ्राटेक विजन प्राइवेट लिमिटेड में राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य ने 400 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रखा था.