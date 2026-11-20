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कानपुर में अवैध निर्माण पर KDA का शिकंजा; 50 से अधिक बिल्डर चिन्हित, जल्द गिरेगी गाज

केडीए की ओर से चिह्नित अवैध निर्माण ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में मानकों को ताक पर रख धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराने वाले 50 से अधिक बिल्डर्स को अब कानपुर विकास प्राधिकरण, पुलिस व फायर सर्विस विभाग के संयुक्त टीम के अफसरों ने चिन्हित किया है. इन सभी पर जल्द एक्शन लिया जाएगा. केडीए अफसरों की ओर से जोन एक में अभी तक 11 भवनों को सील किया जा चुका है. साथ ही कुछ दिनों पहले शहर के पटकापुर में राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद एक बिल्डर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

केडीए सचिव अभय पांडेय (Video Credit; ETV Bharat) इस पूरे मामले को लेकर केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि शहर के सीसामऊ, बेकनगंज, चमनगंज, कर्नलगंज समेत अन्य थाना क्षेत्रों की तंग गलियों में ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है, जो मानकों को ताक पर रखकर बन गईं. साथ ही ऐसे अफसरों को भी चिह्नित करने का काम जारी है, जिनकी देखरेख में इमारतों का निर्माण कराया गया. उन्होंने कहा, कई ऐसे बिल्डर्स की जानकारी भी सामने आई है, जिन्होंने केडीए कर्मियों से सांठगांठ करके अवैध निर्माण कराए. 25 से अधिक को नोटिस भेजे गए हैं लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा.

न पार्किंग की व्यवस्था, न अग्निशमन उपकरणों के प्रबंध: इस पूरे मामले को लेकर शहर के सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बेहद तंग और संकरी गलियां हैं. इन गलियों में न तो पार्किंग की व्यवस्था है, न ही अग्निशमन उपकरणों को रखने का प्रबंध. कुछ दिनों पहले शहर के पटकापुर में हुए राधिका अपार्टमेंट हादसे में यही देखने को मिला. सीएफओ ने कहा कि विभाग की ओर से ऐसे क्षेत्रों की पूरी जानकारी केडीए को पत्र से दी गई है. विभाग राधिका अपार्टमेंट हादसे की जांच कर रहा है. जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.