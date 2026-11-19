कोटा में निवेश करेंगे आनंद महिंद्रा! KDA कमिश्नर बचनेश अग्रवाल ने मुंबई में की मुलाकात
KDA के कमिश्नर बचनेश अग्रवाल ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा से मुलाकात कर कोटा के पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया.
Published : November 19, 2026 at 12:27 PM IST
कोटा. कोटा विकास प्राधिकरण के कमिश्नर और आईएएस अधिकारी बचनेश अग्रवाल मुंबई दौरे पर हैं. उन्होंने बुधवार को मुंबई में उद्योगपति आनंद महिंद्रा से मुलाकात की और उन्हें कोटा में निवेश के लिए आमंत्रित किया. करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात में बचनेश अग्रवाल और आनंद महिंद्रा के बीच कोलाबा स्थित महिंद्रा समूह के 'गेटवे भवन' में कोटा के औद्योगिक विकास, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई.
बचनेश अग्रवाल ने बताया कि आनंद महिंद्रा ने कोटा में निवेश की संभावनाओं पर आगे बढ़ने में रुचि दिखाई है. महिंद्रा ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केडीए से जुड़कर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर आगे चर्चा करे. इस दौरान केडीए की उपायुक्त सृष्टि डबास और निदेशक (आयोजना) भूपेश मालव भी मौजूद रहे. बैठक के अंत में केडीए की ओर से श्री महिंद्रा को कोटा आने का विशेष आमंत्रण पत्र, स्मृति चिह्न और कोटा की पहचान 'कोटा डोरिया' दुपट्टा भेंट किया गया.
Kota is open for investment. KDA Commissioner Shri Bachanesh Kumar Agrawal met Shri @anandmahindra in Mumbai and invited the Mahindra Group to invest in Kota's industry and hospitality. https://t.co/Tr2W074jXu— Kota Development Authority (@KDA_KOTA) November 19, 2026
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होटल, रिसॉर्ट और इको-टूरिज्म सुविधाओं में निवेश की जरूरत: कमिश्नर बचनेश अग्रवाल ने बताया कि कोटा और आसपास के क्षेत्रों में चंबल रिवरफ्रंट, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे दो टाइगर रिजर्व, घड़ियालों और प्रवासी पक्षियों से भरपूर चंबल सफारी, गरड़िया महादेव का मनोरम नजारा, गढ़ पैलेस और बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरें हैं. इसके अलावा कैथून की विश्व प्रसिद्ध कोटा डोरिया साड़ी भी है. आधुनिक सुविधाओं के साथ कोटा निवेशकों और उनकी टीमों के लिए रहने के लिहाज से भी एक बेहतर शहर है. कोटा की बसावट पूरी तरह से आधुनिक और नए शहरों की तरह है. यहां वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जो किसी बड़े मेट्रो शहर में उपलब्ध होती हैं. कोटा के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और पर्यटन स्थलों के आसपास होटल, रिसॉर्ट व इको-टूरिज्म सुविधाओं में निवेश की जरूरत है.
सोशल मीडिया पर सराहना से शुरू हुई पहल: आनंद महिंद्रा ने 4 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए कोटा के हेरिटेज चंबल रिवरफ्रंट की तारीफ की थी और इसे अपनी ‘वांडरर लिस्ट’ में शामिल बताया था. इसके बाद कोटा विकास प्राधिकरण ने उन्हें ईमेल भेजकर कोटा आने के लिए आमंत्रित किया था. जवाब में आनंद महिंद्रा ने कोटा के अधिकारियों को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में मिलने का समय दिया, जिसके बाद बचनेश अग्रवाल मुंबई पहुंचे और निवेश को लेकर यह चर्चा की.
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बेहतर कनेक्टिविटी और पर्याप्त पानी: आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विजन से कोटा अब कोचिंग सिटी की पहचान से आगे बढ़कर उद्योग और निवेश का नया केंद्र बन रहा है. पहले भी कोटा एक प्रमुख औद्योगिक नगरी रहा है. यहां केमिकल, फर्टिलाइजर और बिजली उत्पादन की बड़ी इकाइयां हैं. कोटा स्टोन और सैंडस्टोन देश-विदेश में शहर की पहचान हैं. कोटा की भौगोलिक स्थिति भी काफी बेहतर है. यह दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के मध्य में स्थित है, जिससे सड़क और रेलमार्ग दोनों के जरिए कोटा बड़े शहरों से तेजी से जुड़ता है.
कोटा का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू होने पर हवाई कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी. कोटा संभाग में बड़े थर्मल प्लांट हैं और पास ही रावतभाटा परमाणु बिजलीघर भी है. इसके साथ ही उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता और राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियां कोटा को नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आदर्श गंतव्य बनाती हैं. चंबल नदी साल भर प्रवाहित होने वाली नदी है, जिससे उद्योगों के साथ-साथ पूरे शहर की जरूरतों के लिए साल भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है.
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