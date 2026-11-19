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कोटा में निवेश करेंगे आनंद महिंद्रा! KDA कमिश्नर बचनेश अग्रवाल ने मुंबई में की मुलाकात

मुंबई में आनंद महिंद्रा से मुलाकात कर स्मृति चिन्ह सौंपते हुए केडीए कमिश्नर बचनेश अग्रवाल ( Photo Source- @KDA_KOTA )

कोटा. कोटा विकास प्राधिकरण के कमिश्नर और आईएएस अधिकारी बचनेश अग्रवाल मुंबई दौरे पर हैं. उन्होंने बुधवार को मुंबई में उद्योगपति आनंद महिंद्रा से मुलाकात की और उन्हें कोटा में निवेश के लिए आमंत्रित किया. करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात में बचनेश अग्रवाल और आनंद महिंद्रा के बीच कोलाबा स्थित महिंद्रा समूह के 'गेटवे भवन' में कोटा के औद्योगिक विकास, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई.