KDA का 11 बीघा अवैध प्लाॅटिंग पर बुलडोजर एक्शन; गिराई गई बाउंड्रीवाल, अधिकारी बोले- "जारी रहेगा अभियान"

कानपुर विकास प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने दी जानकारी.

कानपुर में KDA की बुलडोजर कार्रवाई
कानपुर में KDA की बुलडोजर कार्रवाई (Photo credit: मीडिया सेल, केडीए कानपुर)
Published : March 11, 2026 at 6:38 PM IST

कानपुर : शहर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अफसरों की ओर से बुधवार को भी लगातार अभियान चलाया गया. ओएसडी जोन 1-बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह की टीम ने गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक सर्वे किया. इस दौरान टीम ने करीब 11 बीघा क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

कानपुर में KDA की बुलडोजर कार्रवाई (Video credit: मीडिया सेल, केडीए कानपुर)

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह के मुताबिक, चिरान गांव में एक व्यक्ति व अन्य लोगों ने छह बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी. जिसके बाद ओएसडी के आदेश पर फौरन ही बुलडोजर एक्शन हुआ और पूरी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया. इसी तरह टीम की ओर से किये गये सर्वे में एक और जगह पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पाई गई, जिस पर बुलडोजर से बाउंड्रीवाल गिराई गई. उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभियान लगातार ज़ारी रहेगा.

जलभराव से फैल सकतीं हैं बीमारियां : केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा बैराज से बिठूर तक जहां-जहां अवैध प्लॉटिंग हुई है, वहां अब जलभराव की समस्या हो रही है. कहीं न कहीं पर्यावरण को भी खतरा होगा. उन्होंने कहा कि अब अवैध प्लॉटिंग करने वाले सभी भू माफिया की जमीनों की भी जांच कराई जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा. साथ ही अन्य विभागों से भी जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी आमजन जब प्लॉट खरीदें तो केडीए से उनका मानचित्र जरूर चेक करा लें. उन्होंने कहा कि अभी तक 100 बीघा से अधिक ज़मीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कराया जा चुका है.

