कानपुर: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केडीए की बुलडोजर कार्रवाई, होली तक मिली थी मोहलत

कानपुर: शहर में विकास प्राधिकरण (केडीए) के द्वारा फिर एक बार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. होली पर्व को देखते हुए केडीए ने बुलडोजर एक्शन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया था.

गंगा बैराज से बिठूर तक बुलडोजर कार्रवाई: शुक्रवार को केडीए, अफसरों के द्वारा गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक बुलडोजर कार्रवाई की गई. जिसमें पन्ना लाल, भरोसा, पूजा यादव, रामचंद्र, राकेश दीक्षित व सती प्रसाद की सात बीघा अवैध ज़मीन पर बुलडोजर चलाई गई. इसके अलावा सुनील कुमार गौर, चेतन बाजपेई की साढ़े पांच बीघा और सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजबली, शंकर लाल, मोहन लाल की सात बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इसकी पुष्टि खुद केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने की.

केडीए 60 बीघा ज़मीन पर चलाएगी बुलडोजर: केडीए, ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने जनता से कहा कि वह केडीए से स्वीकृत प्लॉट हीं ख़रीदें, भू माफिया कम दाम में अवैध भूखंड बेच रहे हैं, जिसको खरीदने से परहेज करें, उन्होंने बताया कि अभी तक केडीए के द्वारा 60 बीघा ज़मीन को चिन्हित किया जा चुका है. जिस पर जल्द ही बुलडोजर कार्यवाई की जाएगी.