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कानपुर में अवैध कब्जे पर चला केडीए का बुलडोजर

कानपुर में अवैध अतिक्रमण ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कड़ा की जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है. जिसको को संज्ञान मे लेते हुए, केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने शनिवार को भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था.

इसके बाद भूमि बैंक जोन-3 डॉक्टर अर्चना शर्मा के नेतृत्व में केडीए के कर्मियों ने बड़ी कार्रवाई की और बिनगवां के तीन भूखंडों में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.