कानपुर में अवैध कब्जे पर चला केडीए का बुलडोजर
भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:06 PM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कड़ा की जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है. जिसको को संज्ञान मे लेते हुए, केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने शनिवार को भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था.
इसके बाद भूमि बैंक जोन-3 डॉक्टर अर्चना शर्मा के नेतृत्व में केडीए के कर्मियों ने बड़ी कार्रवाई की और बिनगवां के तीन भूखंडों में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.
इस संबंध में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि जिन तीन भूखंडों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है. उनमें आराजी संख्या 268, 729 व 737 शामिल है. यहां पर केडीए की तीन हज़ार वर्ग मीटर जमीन थी. जिसे अब पूरी तरह से खाली करा लिया गया है.
उन्होंने बताया कि भू माफियाओं द्वारा इस जमीन पर एक कमरा बनाने के साथ ही कई अन्य प्रकार के अवैध निर्माण कराए गए थे, जिसको ध्वस्त करा दिया गया है. अर्चना शर्मा ने कहा कि केडीए की ओर से भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी. शनिवार को जो जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, उसकी कीमत 3.60 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.
वहीं, कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय पांडे ने कहा कि भू माफिया केडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वह अब खुद ही अवैध कब्जे केडीए की जमीन से हटा लें, अगर अभियान के दौरान कहीं पर अवैध कब्जे दिखता है, तो फौरन बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा.
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