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कानपुर के हार्मोनी डीलक्स अपार्टमेंट पर चला KDA का डंडा, बेसमेंट धंसने के बाद पूरी बिल्डिंग सील

अब सोमवार को तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ पहुंचकर बेसमेंट समेत अपार्टमेंट के पूरे हिस्से की जांच कराएंगे.- सत शुक्ला, ओएसडी, KDA

एक्सपर्ट करेंगे जांच: हादसे के बाद अब कानपुर विकास प्राधिकरण जांच कराने में जुट गया है. सोमवार को तकनीकी विशेषज्ञों से अपार्टमेंट की जांच कराई जाएगी. जांच के बाद ही हादसे की मुख्य वजह सामने आ पाएगी. हादसे के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोग डर सहमे हैं. आशीष त्रिवेदी और आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि, अपार्टमेंट के अंदर जाने में ही डर लग रहा है. ऐसा लग रहा है, जैसे अभी पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी.

कानपुर: काकादेव थाना स्थित हार्मोनी डीलक्स अपार्टमेंट को कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने को सील कर दिया है. शुक्रवार को अपार्टमेंट का बेसमेंट धंस गया था. इसके बाद KDA की ओर से ये कार्रवाई की गई है. अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर एक नोटिस लगा दी गई, जिसमें केडीए की ओर से बताया गया कि, सुरक्षा कारणों से इस अपार्टमेंट को सील किया जा रहा है.

गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने का आरोप: दावा है कि 2024 से ही गड़बड़ी की शिकायत हो रही थी. अपार्टमेंट में रहने वाली दीप्ति ने बताया कि, केडीए ने अपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया. इसी का परिणाम है कि, शुक्रवार को बेसमेंट में गड्ढा हुआ. इस पूरे मामले पर जब केडीए के ओएसडी बृजेंद्र उपाध्याय से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

मेट्रो प्रबंधन ने दी सफाई: हादसे के बाद मेट्रो प्रबंधन पर आरोप लगने शुरू हुए. लेकिन मेट्रो की ओर से बयान जारी कर आरोपों को गलत बताया गया है.

मेट्रो के काम को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे. वह पूरी तरह से बेबुनियाद है. अपार्टमेंट में बेसमेंट के नीचे अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है. जिसकी वजह से बेसमेंट में गड्ढा हुआ.- पंचानन मिश्रा, उप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क विभाग)

हादसे के बाद डरे ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग: शहर में काकादेव थाना क्षेत्र में जिस तरह अचानक ही एक अपार्टमेंट में हादसा हुआ, उसके बाद से अब शहर के हर जोन में बनी ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग घबराने लगे हैं. उनका कहना है, अगर अचानक कोई हादसा होगा, तो वो किससे मदद मांगेंगे. लोगों का आरोप है, केडीए अफसरों की कृपा से इमारतें तो खूब ऊंची बन जाती हैं. लोग रहने भी लगते हैं, पर जब किसी तरह की मदद चाहिए होती है, तो अफसर अपार्टमेंट की ओर देखते तक नहीं.

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