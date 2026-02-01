ETV Bharat / state

कानपुर में KDA का एक्शन; छह बीघा पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, भू-स्वामियों ने खुद गिरा दीं दीवारें

नवाबगंज, कल्याणपुर और बिठूर में 12 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग चिन्हित.

केडीए का एक्शन.
Published : February 1, 2026 at 3:59 PM IST

कानपुर: शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है. इस क्रम में रविवार को केडीए के ओएसडी (जोन एक बी प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह टीम के साथ ख्यौरा कटरी पहुंचे. यह 6 बीघे में अवैध प्लॉटिंग मिली. हालांकि भू स्वामियों ने बुल़डोजर एक्शन से पहले खुद ही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी. वहीं, अन्य इलाकों में भी अवैध प्लॉटिंग पाई गई है, जिस पर सोमवार को कार्रवाई होगी.

यहां प्यारेलाल, रामदुलारी समेत अन्य ने छह बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की हुई थी. ओएसडी ने अवैध प्लॉटिंग हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का आदेश दिया. इस बीच भू स्वामियों ने कहा कि वह खुद ही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर देंगे. इसके कुछ देर में पूरी प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया. डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी अवैध प्लॉटिंग का अधिकार नहीं है. उन्होंने अपनी टीम के साथ नवाबगंज, कल्याणपुर, बिठूर समेत आसपास अन्य क्षेत्रों में सर्वे किया तो पाया कि यहां 12 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग हुई है. जिस पर अब सोमवार से बुलडोजर एक्शन होगा.

अब तक 70 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त: केडीए के ओएसडी डॉ.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक प्राधिकरण की ओर से जोन एक में अभियान जारी है. 70 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया जा चुका है. इससे केडीए को अब अच्छे राजस्व की प्राप्ति होगी.

उन्होंने कहा कि, सभी भू स्वामियों को केडीए की ओर से नोटिसें भी जारी की गई हैं. अगर किसी को निर्माण कराना है तो पहले केडीए से नक्शा पास कराना होगा. वहीं, जिन परिसरों को सील किया गया है, अगर उनमें निर्माण की जानकारी मिली तो संबंधित भूखंड स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

