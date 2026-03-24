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कानपुर में KDA का एक्शन; 12 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

20 बीघा जमीन पर भी अवैध प्लॉटिंग चिह्नित, केडीए ने थमाया नोटिस.

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर.
कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; Media Cell KDA Kanpur)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 5:31 PM IST

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कानपुर: शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है. इस बार मंगलवार को केडीए जोन एक बी (प्रवर्तन) के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक सर्वे किया तो कटरी के पास करीब 12 बीघे में हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया.

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर. (Video Credit; Media Cell KDA Kanpur)

बताया कि छेदी लाल व कई अन्य की 5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग मिली. इसी तरह कटरी में ही लाल यादव व अन्य ने पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बिना देरी के ही बुलडोजर एक्शन से पूरी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया. उन्होंने बताया कि, कटरी ख्यौरा में नंद व अन्य की दो बीघा जमीन पर भी अवैध प्लॉटिंग मिली, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया.

वहीं, कटरी के समीप 150 वर्गमीटर प्लॉट में जारी अवैध निर्माण को भी ध्वस्त करा दिया गया. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि, गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक भू-माफिया ने अवैध प्लॉटिंग का बड़ा जाल बिछा रखा है. जिसे अब पूरी तरह से खत्म करना है. बुलडोजर एक्शन से भू-माफिया की कमर तोड़ेंगे. उन्होंने आमजन से अपील भी की. कहा है कि गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक अगर कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी केडीए से कर लें. जिन भूखंड का नक्शा पास है, केवल उसे ही खरीदें.

20 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लाटिंग: गंगा कटरी, ख्यौरा के आसपास बुलडोजर एक्शन अभियान के बाद जैसे ही केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप लुधौरी गांव पहुंचे तो यहां दिलीप, महेश कटियार की ओर से 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग मिली. इसी तरह जैन प्लॉटिंग के नाम से बनी फर्म के तहत लुधौरी गांव में पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग मिली. केडीए के ओएसडी ने दोनों ही भूखंड स्वामियों से प्लॉटिंग का नक्शा मांगा तो कोई जवाब न दे सके. ऐसी स्थिति में उन्हें नोटिस थमा दिया गया है. ओएसडी ने कहा है कि एक-दो दिनों में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा देंगे.

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