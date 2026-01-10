ETV Bharat / state

केसीसी लोन धोखाधड़ी केस, जेल में बंद कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू से मिले जयसिंह अग्रवाल

केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस विधायक जेल मे बंद हैं. उनसे मिलने कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं.

Published : January 10, 2026 at 9:56 PM IST

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के खोखरा जेल में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू बंद हैं. उनके ऊपर केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. कांग्रेस के नेता बालेश्वर साहू को राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं.

जिला जेल खोखरा में कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल पहुंचे. यहां उन्होंने जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की. इस दौरान पामगढ़ के कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश, जांजगीर चांपा के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे.

जय सिंह अग्रवाल और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने बालेश्वर साहू से मुलाकात की. उसके बाद उनसे लंबी चर्चा कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान जय सिंह अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिस मामले में अभी विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया है. वह 7 से 8 साल पुराना केस है. इससे पहले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब बालेश्वर साहू कांग्रेस के विधायक बने तो उन्हें कांग्रेसी होने का दंश झेलना पड़ रहा है.

बालेश्वर साहू के ऊपर केसीसी लोन धोखाधड़ी का यह केस साल 2015 से 2020 के बीच की है. बालेश्वर साहू पर आरोप है कि जब वे बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक थे तो उस दौरान यह केसीसी लोन धोखाधड़ी हुई थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान को केसीसी लोन दिलाने का झांसा दिया. उन्होंने किसान से ब्लैंक चेक ले लिए और पांच साल के अंदर किसान के खाते से लाखों रुपये की निकासी की.

