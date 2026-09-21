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निकाय चुनाव: केसी वेणुगोपाल की पुलिस अधिकारियों को चेतावनी, बोले- सत्ता बदलने पर भुगतना होगा परिणाम

महज 0.94% का अंतर: केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा-कांग्रेस के वोट प्रतिशत में महज 0.94% का ही अंतर रहा है. चुनाव परिणाम में सरकार के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी साफ तौर पर दिखाई दी है. लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया. पुलिस पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती हुई नजर आई है. उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवार और समर्थक भाजपा से आगे होने के बावजूद चुनावी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए.

जयपुर: कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के निकाय चुनाव में पुलिस और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार बदलने पर चुनाव में गड़बड़ी करने वाले पुलिसकर्मियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. वेणुगोपाल ने कहा कि निकाय चुनाव में जिन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को धमकाया और डराया है, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्ता बदलने के बाद सबक सिखाया जाएगा. वेणुगोपाल ने सोमवार रात कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय चुनाव का परिणाम वास्तव में कांग्रेस की जीत है. परिसीमन के जरिए भाजपा ने अपने पक्ष में परिस्थितियां बनाने की कोशिश की. कुछ वार्डों को बड़ा किया गया, कुछ वार्डों को छोटा रखा गया. इसके बावजूद भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया.

अजमेर और पाली के मामलों की जांच करेंगे: अजमेर और पाली नगर निगम में बहुमत के बावजूद पार्टी का बोर्ड नहीं बनने को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में पुलिस, पैसा और सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया गया. पैसे बांटकर वोट खरीदे गए हैं. इस मामले की जांच की जाएगी, पाली में कांग्रेस पार्षदों के मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, हर निकाय और नगर निगम परिणाम का अलग-अलग विश्लेषण किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि कहां और किस वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव परिणाम को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि एबीवीपी के खिलाफ माहौल दिखाई दिया है. छात्र संघ चुनाव के परिणाम में बहुमत भाजपा के छात्र संगठन के पक्ष में नहीं गया.

कांग्रेस वॉर रूम में की समीक्षा: इससे पहले केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस वॉर रूम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों के साथ निकाय चुनाव परिणाम की समीक्षा की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम पूरे चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे. भाजपा सरकार ने पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया है. 13 साल पुराने मामले में एक निर्दलीय विधायक को गिरफ्तार कर लिया.

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पाली का घटनाक्रम चिंता का विषय: पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन देंगे कि आपने किस प्रकार से पूरे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया है और बेईमानी से लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि पाली का घटनाक्रम हमारे लिए चिंता का विषय है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो समन्वयक और जिला प्रभारी भेजे गए थे उनसे रिपोर्ट मांगी है, हम एक कमेटी भी गठित कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश के चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी. पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है.