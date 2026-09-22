PAC की बैठक में तीन बड़े मुद्दों पर मंथन, केसी वेणुगोपाल बोले- एससी/एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति में 89 महीने की देरी
पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने कहा- आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी कई खामियां.
Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: लोकसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) की दो दिवसीय बैठक राजधानी जयपुर में संपन्न हो गई. समिति की दो दिवसीय बैठक में चेयरमैन केसी वेणुगोपाल सहित 22 सदस्य भी शामिल हुए. 2 दिन चली पीएसी की बैठक में तीन बड़े मुद्दों पर मंथन हुआ है, जिसमें एमएसएमई, एससी/एसटी छात्रवृत्ति और आयुष्मान भारत योजना शामिल है.
तीनों ही मुद्दे आमजन से जुड़े हैं. आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य सेवाओं से, एमएसएमई का संबंध छोटे कारोबार और रोजगार और एससी/एसटी छात्रवृत्ति का संबंध विद्यार्थियों की शिक्षा से है. बैठक में इन योजनाओं के प्रावधानों के साथ-साथ उनकी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की स्थिति में भी पर भी चर्चा की गई है.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On Public Accounts Committee (PAC), Congress General Secretary (Organisation) and MP K.C. Venugopal says, "We discussed 3 important subjects, which pertain to Rajasthan. 1) Ayushman Bharat Scheme - we found out that there are a lot of shortcomings in… pic.twitter.com/CE4LSa3nV1— ANI (@ANI) September 22, 2026
कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समिति ने इन तीन मुद्दों को गंभीरता से लिया है. योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वित से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की है.
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आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में कई कमियां : वेणुगोपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और इसके क्रियान्वयन को लेकर कई कमियां सामने आई हैं. बैठक में योजना के संचालन इसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक इसका प्रभावी लाभ पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है. ऐसे में इसके अनेक क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों को दूर किया जाना जरूरी है.
89 महीने की देरी से पहुंच रही है छात्रवृत्ति : केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएसी की बैठक में एससी/एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति देरी से मिलने का मामला भी उठा. कुछ मामलों में एससी एसटी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में 89 महीने की देरी हो रही है. कई राज्यों में छात्रों को कई महीनो और यहां तक की कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है.
राजस्थान में भी छात्रवृत्ति में देर से जुड़े मामलों की संख्या काफी अधिक है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है इसलिए इस व्यवस्था को प्रभावी और समयबद्ध बनाने की जरूरत है. एमएसएमई को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई को अधिकतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है की छोटे उद्यमियों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध होने से उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
पार्टी नेताओं ने दी विदाई : वहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधानसभा में मुख्य सचेतक रफीक खान सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें विदाई दी. इससे पहले वेणुगोपाल ने सोमवार रात पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर निकाय चुनाव की समीक्षा भी की थी.