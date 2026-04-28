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'चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जनता की समस्याओं का नहीं होता हल'

कांगड़ा एयरपोर्ट पर केसी वेणुगोपाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला! ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग से लेकर बंगाल चुनाव पर उठाए सवाल

कांगड़ा पहुंचे केसी वेणुगोपाल
कांगड़ा पहुंचे केसी वेणुगोपाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 6:40 PM IST

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धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के बंगाली संदेश को लेकर कहा कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

वेणुगोपाल ने कहा कि हर चुनाव में पीएम मोदी ऐसे ड्रामे करते हैं. चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं. उनकी राजनीति का तरीका सिर्फ चुनाव के दौरान दिखावा करना है, जबकि आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं. प्रधानमंत्री देश में लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं. बंगाल में भी उन्होंने यही किया. दूसरी ओर वो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को अपने दल में शामिल करवा रहे हैं. ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है. ईडी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी का काम क्या है? क्या लोगों को पकड़कर बीजेपी में शामिल करवाना ही उसका काम रह गया है.

अपने कांगड़ा दौरे को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि यह बेहद सफल और उपयोगी रहा. वो लोक लेखा समिति के अनौपचारिक अध्ययन दौरे के तहत यहां आए थे, जहां विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठकें की गईं. हमने सिविल एविएशन विभाग के साथ उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ हिमाचल की सड़कों और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. कल हमारी तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं.

कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर

वेणुगोपाल ने बताया कि दौरे के दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया और जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) को मजबूत करने की दिशा में काम किया. कांग्रेस के लिए जिला कांग्रेस कमेटी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है. हम एक नई चयन प्रक्रिया ला रहे हैं, जिसमें हर जिले में सक्षम नेतृत्व का चयन किया जा रहा है. इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ रहा है. डीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा जा रहा है. यह मॉडल जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लागू किया जा रहा है, जहां डीसीसी अध्यक्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं.

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