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'चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जनता की समस्याओं का नहीं होता हल'

धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के बंगाली संदेश को लेकर कहा कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

वेणुगोपाल ने कहा कि हर चुनाव में पीएम मोदी ऐसे ड्रामे करते हैं. चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं. उनकी राजनीति का तरीका सिर्फ चुनाव के दौरान दिखावा करना है, जबकि आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं. प्रधानमंत्री देश में लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं. बंगाल में भी उन्होंने यही किया. दूसरी ओर वो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को अपने दल में शामिल करवा रहे हैं. ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है. ईडी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी का काम क्या है? क्या लोगों को पकड़कर बीजेपी में शामिल करवाना ही उसका काम रह गया है.

अपने कांगड़ा दौरे को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि यह बेहद सफल और उपयोगी रहा. वो लोक लेखा समिति के अनौपचारिक अध्ययन दौरे के तहत यहां आए थे, जहां विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठकें की गईं. हमने सिविल एविएशन विभाग के साथ उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ हिमाचल की सड़कों और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. कल हमारी तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं.