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केसी वेणुगोपाल का बड़ा दावा : 1 नवंबर को दिल्ली महारैली में राजस्थान से जाएंगे 1 लाख कार्यकर्ता

मीडिया से बात करते केसी वेणुगोपाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान के तहत इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी रविवार को जयपुर पहुंचे और कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी के प्रमुख नेताओं जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों की बैठक ली. उन्होंने दावा किया दिल्ली महारैली में राजस्थान से 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे.