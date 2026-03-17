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नीतीश के राज्यसभा जाते ही करीबी केसी त्यागी ने JDU को कहा अलविदा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद कई पुराने नेता इस फैसले से खुश नहीं हैं. इसी कड़ी में पूर्व सांसद केसी त्यागी ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है. हालांकि वह कुछ समय से नाराज चल रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश के प्रति वह अपनी निष्ठा लगातार व्यक्त करते आ रहे थे.

केसी त्यागी ने JDU को कहा अलविदा: जदयू के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके केसी त्यागी जदयू के तरफ से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं. नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का सलाहकार भी बनाया था, लेकिन लगातार उपेक्षा के बाद केसी त्यागी ने जदयू की सदस्यता का रिनुअल नहीं करवाया है.

केसी त्यागी ने जारी किया पत्र (ETV Bharat)

22 मार्च को बैठक: केसी त्यागी ने एक पत्र जारी की है जिसमें इसकी जानकारी दी है. केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि 22 मार्च को पॉलिटिकल फ्रेंड और संस्थाओं के साथ देश की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है और फिर आगे क्या कुछ करना है वह तय होगा.

नीतीश की तारीफ की: केसी त्यागी ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की है. 5 दशक का नीतीश कुमार के साथ के संबंध का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि पार्टी में जब मैं काम किया तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार रहे हैं. केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि मैं अभी भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को ही मानता हूं.