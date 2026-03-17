नीतीश के राज्यसभा जाते ही करीबी केसी त्यागी ने JDU को कहा अलविदा
कभी नीतीश के खास रहे केसी त्यागी ने जदयू छोड़ने का फैसला लिया है. इसबार उन्होंने मेंबरशिप रिन्यू नहीं की है. पढ़ें
Published : March 17, 2026 at 4:07 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद कई पुराने नेता इस फैसले से खुश नहीं हैं. इसी कड़ी में पूर्व सांसद केसी त्यागी ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है. हालांकि वह कुछ समय से नाराज चल रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश के प्रति वह अपनी निष्ठा लगातार व्यक्त करते आ रहे थे.
केसी त्यागी ने JDU को कहा अलविदा: जदयू के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके केसी त्यागी जदयू के तरफ से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं. नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का सलाहकार भी बनाया था, लेकिन लगातार उपेक्षा के बाद केसी त्यागी ने जदयू की सदस्यता का रिनुअल नहीं करवाया है.
22 मार्च को बैठक: केसी त्यागी ने एक पत्र जारी की है जिसमें इसकी जानकारी दी है. केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि 22 मार्च को पॉलिटिकल फ्रेंड और संस्थाओं के साथ देश की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है और फिर आगे क्या कुछ करना है वह तय होगा.
नीतीश की तारीफ की: केसी त्यागी ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की है. 5 दशक का नीतीश कुमार के साथ के संबंध का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि पार्टी में जब मैं काम किया तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार रहे हैं. केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि मैं अभी भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को ही मानता हूं.
पार्टी ने बनायी थी त्यागी से दूरी: केसी त्यागी लंबे समय तक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पार्टी का राष्ट्रीय चैनल पर पक्ष रखते रहे हैं. पिछले दिनों केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था. इस पर पार्टी की ओर से काफी नाराज की जताई गई थी. उससे पहले जब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब उन्होंने पार्टी में कोई भी पद लेने से मना कर दिया था.
सदस्यता नहीं करवाई बहाल: हालांकि उसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था. नीतीश कुमार जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया और एक तरह से जदयू में केसी त्यागी अलग-अलग हो गए थे और यही वजह है कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी बहाल नहीं करवाई है. केसी त्यागी ने कहा है कि 22 मार्च को होने वाली बैठक के बाद आगे क्या कुछ करना है, तय करेंगे.
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