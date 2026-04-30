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कृष्ण भक्त काजिम कलंदर के उर्स से क्या है इस हिंदू परिवार का नाता, इनके जलाए दीये से ही रौशन होती मजार

इसके बाद वे काकोरी आ गए, जहां उनकी मुलाकात महाराजा टिकैत राय से हुई, महाराजा उनके मुरीद बन गए. कहा जाता है कि महाराजा ने ही इस दरगाह का महज ढाई दिनों में निर्माण करवाया था, उस समय यहां एक दालान और कुआं बनाया गया, जहां लंबे समय तक इबादत होती रही.

बताया जाता है कि सूफी संत हजरत शाह मोहम्मद काजिम कलंदर और शाह तूराब अली कलंदर का स्थानीय कायस्थ और ब्राह्मण परिवारों से गहरा संबंध था. यही वजह है कि आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है. दरगाह के इतिहास पर रौशनी डालते हुए ऐनुल हैदर अल्वी बताते हैं कि इस खानकाह की स्थापना शाह मोहम्मद काजिम कलंदर ने की थी, जो कलंदरिया सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे. यह खानकाह लगभग 200 साल पुरानी है. इतिहास के मुताबिक, बक्सर की जंग के दौरान अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इलाहाबाद में सूफी संत शाह बासित अली कलंदर से शिक्षा प्राप्त की.

यह दरगाह आपसी विश्वास का एक ऐसा केंद्र है, जहां हिंदू-मुस्लिम सभी एक साथ उर्स में शामिल होते हैं. इस दरगाह के सज्जादानशीं ऐनुल हैदर अल्वी के आनुसार, यहां हर साल आयोजित होने वाला सालाना उर्स एक अनोखी परंपरा के साथ शुरू होता है. उर्स की शुरुआत तभी मानी जाती है, जब काकोरी के एक कायस्थ परिवार द्वारा दरगाह में चिराग रौशन किया जाता है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है.

लखनऊ: राजधानी से सटे काकोरी का नाम जेहन में आते ही 1925 की क्रांति याद आ जाती है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी. लेकिन इसी क्रांतिकारी मिट्टी में आज भी 'गंगा-जमुनी तहजीब' की एक अनोखी खुशबू रची-बसी है, जो सदियों से भारत की साझी विरासत को संजोए खड़ी है. हम बात कर रहे हैं काकोरी की उस ऐतिहासिक दरगाह की, जिसके सालाना उर्स की पहली रोशनी आज भी एक कायस्थ परिवार के चिराग से शुरू होती है. आश्चर्य की बात यह है कि इस पवित्र इबादतगाह का निर्माण अवध के मशहूर महाराजा टिकैत राय ने महज ढाई दिनों में करवाया था.

सूफी संत हजरत शाह मोहम्मद काजिम कलंदर कौन थे (Photo Credit; ETV Bharat)

दरगाह के गद्दी नशीं बताते हैं कि दरगाह से जुड़ी कई रोचक और आध्यात्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं. एक प्रसंग के अनुसार, बाबू अवध बिहारी लाल ने शाह काजिम कलंदर से भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा जताई, इस पर उन्होंने इमली के पेड़ के पत्तों में कृष्ण के दर्शन कराए. यह बताते हुए कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं. शाह काजिम कलंदर की सूफियाना सोच उनकी लिखी पंक्तियों में भी झलकती है: “मैं का कहां वो ढूंढें पाए,मैं तो बसा हूं तूराब के मन में”आज भी शाह काजिम कलंदर की 11वीं पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. दरगाह में हर साल लगने वाला उर्स और उससे जुड़ी रस्में न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण भी हैं. ज़ुन्नूरैन अल्वी बताते हैं कि करीब दो सौ वर्ष पूर्व काकोरी में हज़रत शाह मोहम्मद काज़िम क़लंदर ने इसी मानवतावादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आध्यात्मिक केंद्र तकिया शरीफ़ काज़मिया की भी स्थापना की थी. यह स्थान आज भी लोगों के लिए सुकून, आस्था और आत्मिक उपचार का केंद्र बना हुआ है, जहां न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से ग्रस्त लोग राहत पाने आते हैं.

कौन थे महाराजा टिकैत राय (Photo Credit; ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि शाह काज़िम क़लंदर के बाद उनके वंशजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, उनके ज्येष्ठ पुत्र शाह तुराब अली क़लंदर ने सूफी शिक्षाओं को व्यापक स्तर पर फैलाया और ख्याति प्राप्त की, इसके बाद शाह हैदर अली क़लंदर, शाह ताकी अली क़लंदर और शाह अली अकबर क़लंदर जैसे संतों ने इस खानकाह की परंपराओं को सुदृढ़ किया. विशेष रूप से शाह अली अकबर क़लंदर ने इस्लामी शरीयत और सूफी तरीक़त के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित किया, उनकी विद्वता और लेखन ने इस संस्था को देश-विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई.

सूफी हजरत शाह मोहम्मद तुराब अली (Photo Credit; ETV Bharat)



खानकाह का एक स्वर्णिम काल शाह हबीब हैदर क़लंदर के नेतृत्व में देखा गया, जिन्हें विनम्रता, दया और मानवता का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में आध्यात्मिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनके बाद उत्तराधिकार की परंपरा में कुछ बदलाव आए, लेकिन अंततः शाह अली हैदर क़लंदर ने इसे पुनः व्यवस्थित किया और “तज़किरा-ए-मशाहिर-ए-काकोरी” जैसी महत्वपूर्ण कृति के माध्यम से इतिहास को संरक्षित किया.

राजधानी से कितनी दूरी पर है खानकाह (Photo Credit; ETV Bharat)



शाह मुस्तफा हैदर क़लंदर ने 56 वर्षों तक इस खानकाह का नेतृत्व करते हुए इसे एक नई दिशा दी. वे सादगी, परिश्रम और सेवा के प्रतीक थे. खेतों में स्वयं श्रम करना हो या पीड़ितों के लिए प्रार्थना, उन्होंने हर कार्य को इबादत का रूप दिया. उनकी महफ़िल-ए-समा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां नात, भजन और सूफी संगीत के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति कराई जाती थी. इन सभाओं में शामिल होकर लोग आत्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करते थे.

कायस्थ और ब्राह्मण परिवारों से गहरा संबंध (Photo Credit; ETV Bharat)

इस खानकाह की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समंवयकारी संस्कृति रही है, यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग समान आस्था के साथ आते हैं. महाराजा टिकैत राय जैसे हिंदू श्रद्धालुओं से लेकर लाला बेनीराम तक, अनेक उदाहरण इस सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाते हैं.

महाराजा टिकैत राय (Photo Credit; ETV Bharat)

इतना ही नहीं, शाह काज़िम क़लंदर और शाह तुराब अली क़लंदर ने भगवान कृष्ण की स्तुति में काव्य रचनाएं कर धार्मिक समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया. काकोरी की यह दरगाह आज भी उस विरासत को संजोए हुआ है, जहां चिराग की एक लौ न सिर्फ उर्स की शुरुआत करती है, बल्कि इंसानी रिश्तों और सौहार्द की रोशनी भी फैलाती है.

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