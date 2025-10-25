ETV Bharat / state

'अब भाजपा को नहीं देंगे वोट', कुम्हरार के कायस्थ समाज में भारी नाराजगी, जन सुराज को जिताने की अपील

कुम्हरार से उम्मीदवार न मिलने पर फूटा गुस्सा: भीड़ में मौजूद लोगों ने सवाल उठाया कि भाजपा को कायस्थों के गढ़ कुम्हरार से क्या एक भी कायस्थ प्रत्याशी नहीं मिला? इसी बात को लेकर माहौल गरमा गया. ऋतुराज सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि “भाजपा ने कायस्थ समाज को सम्मान दिया है, सड़क जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा कायस्थ प्रतिनिधि को दिया गया है.” लेकिन इस पर कायस्थ समाज के लोग और नाराज हो गए और ऋतुराज से कहा कि “किसी मंत्रालय से बड़ा समाज का प्रतिनिधित्व होता है. पद से पहचान नहीं मिलती है बल्कि समाज की आवाज से मिलती है.”

“आजादी के समय बिहार में 58 कायस्थ विधायक-सांसद हुआ करते थे, आज भाजपा ने समाज को सिर्फ दो प्रतिनिधियों तक सीमित कर दिया है. क्या यह समाज का उचित प्रतिनिधित्व है?” -कायस्थ समाज के लोग

कायस्थों ने कहा, अब भाजपा को नहीं देंगे वोट: कार्यक्रम के दौरान कायस्थ समाज के लोगों ने ऋतुराज सिन्हा को घेरते हुए भाजपा के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया. लोगों ने कहा कि उन्होंने हमेशा भाजपा को जिताने का काम किया, लेकिन अब पार्टी ने कायस्थ समाज की अनदेखी की है. इस बार वे कुम्हरार सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता को हराकर केसी सिन्हा को जिताने का संकल्प ले चुके हैं.

पटना: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को शुक्रवार की शाम पटना सिटी में कायस्थ समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. यह विरोध उस वक्त हुआ जब वह श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर, नौजार घाट परिसर में आयोजित कायस्थ समाज के सामूहिक प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे थे. मौके पर मौजूद सैकड़ों कायस्थों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और कुम्हरार सीट से जन सुराज प्रत्याशी केसी सिन्हा के समर्थन में खुलकर उतर आए.

“भाजपा ने कायस्थ समाज को पूरा सम्मान दिया है, सड़क जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा कायस्थ प्रतिनिधि को संभालने के लिए दिया गया है.”-ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव, भाजपा

ऋतुराज सिन्हा के सामने कायस्थ समाज का विरोध (ETV Bharat)

केसी सिन्हा के पक्ष में नारे: मंदिर परिसर में मौजूद कायस्थ समाज के हर वर्ग के लोगों ने ऋतुराज सिन्हा के सामने ‘केसी सिन्हा जिंदाबाद’ और ‘कायस्थ एकता अमर रहे’ के नारे लगाए. भाजपा के खिलाफ ‘संजय गुप्ता हारेगा’ के नारे भी गूंज उठे. कार्यक्रम में पटना की मेयर और जन सुराज प्रत्याशी केसी सिन्हा भी पहुंचे हुए थे. इस दौरान केसी सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा, दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट जरूर हुई, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा. स्थिति ऐसी बन गई कि ऋतुराज सिन्हा को कुछ देर बाद भारी विरोध के बीच कार्यक्रम स्थल से निकलना पड़ा.

‘रविशंकर प्रसाद हमारे नेता नहीं’: विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने साफ कहा कि अब वे भाजपा के कायस्थ चेहरों पर भरोसा नहीं करते. भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कहा कि हम पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को कायस्थ समाज का नेता नहीं मानते. भाजपा ने हमारे समाज को हाशिए पर ला दिया है. लोगों ने ऋतुराज सिन्हा को कहा कि वह उन्हें अपना नेता मानते थे लेकिन आपने भी समाज को नुकसान पहुंचाया.

कायस्थों ने केसी सिन्हा के लिए एकजुटता दिखाई: लोगों ने ऐलान किया कि कायस्थ समाज एकजुट होकर केसी सिन्हा को जीताएगा. उन्होंने दावा किया कि इस बार वे मुस्लिम समाज का भी समर्थन हासिल करेंगे और भाजपा को यह भ्रम तोड़ देंगे कि कायस्थ समाज हमेशा उनके साथ है. लोगों ने ऋतुराज से कहा कि बांकीपुर सीट को छोड़कर बाकी सभी जगह के कायस्थ समाज के लोग भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे. भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कायस्थ समाज का वोट उसकी बपौती है.

कुम्हरार सीट कायस्थ अस्मिता की लड़ाई बना: केसी सिन्हा कुम्हरार विधानसभा से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं. कायस्थ समाज से आने के साथ ही वे पेशे से एक गणितज्ञ हैं और 70 से अधिक गणित की किताबें लिख चुके हैं. पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन करने के कारण शिक्षा जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है. चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं. ऐसे में कायस्थ समाज की इस नाराजगी ने भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिस कायस्थ समाज को भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, वहीं अब खुले तौर पर बगावती तेवर दिखा रहा है.

