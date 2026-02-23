ETV Bharat / state

एक साल बाद सदन की कार्यवाही में शामिल हुए कवासी लखमा, पक्ष विपक्ष के विधायकों ने किया अभिवादन

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जमानत पर बाहर आने के बाद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया.इस दौरान उन्होंने विधायकों से मुलाकात की.

Kawasi Lakhma joined vidhansabha
सदन की कार्यवाही में शामिल हुए कवासी लखमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जमानत मिलने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए.आपको बता दें कि कवासी लखमा सदन में एक साल बाद पहुंचे हैं. विधानसभा पहुंचने के बाद कवासी लखमा ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की. इस दौरान सभी ने गले मिलकर कवासी लखमा का स्वागत किया.

शराब घोटाला मामले में जमानत पर हुए हैं रिहा

आपको बात दें शराब घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कुछ शर्तों के साथ सत्र में शामिल होने की अनुमति दी है. जिसमें कवासी लखमा पर नो स्पीच का नियम लागू होगा.आईए बताते हैं कि कवासी लखमा को किन शर्तों के साथ सदन में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है.

कार्यवाही में शामिल हुए कवासी लखमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • नो स्पीच भाषण ना देने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा
  • विधानसभा के अंदर और बाहर चल रही गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे
  • कवासी लखमा की उपस्थिति केवल बजट सत्र चलने तक रहेगी
  • कवासी लखमा बजट सत्र के दौरान अपने हिस्से की चर्चा में भाग लें सकेंगे

इन शर्तों का कड़ाई से पालन करने के आधार पर विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही है. यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो सदन की गरिमा को देखते हुए तत्काल अनुमति को रद्द किया जा सकता है.

एक साल बाद मिली जमानत

कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को शराब घोटाले में 25 जनवरी 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इस दौरान वो साल भर तक जेल में रहे.कवासी लखमा ने इस दौरान जमानत को लेकर कई बार आवेदन दिया,लेकिन उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हुई.जिसके कारण वो एक साल तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके.इस बार सुप्रीम कोर्ट से कवासी लखमा को 3 फरवरी को जमानत मिली, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2026: राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकताएं गिनाईं

बस्तर में वैकेंसी, नारायणपुर में साइको सोशल काउंसलर और पैरालीगल कार्मिक का पद, दंतेवाड़ा में केस वर्कर के लिए भर्ती

रिसाली नगर निगम विवाद : सतनामी समाज ने जातिगत भेदभाव के लगाए आरोप, मेयर शशि सिन्हा ने आरोपों को नकारा

TAGGED:

MLAS OF OPPOSITION GREETED
KAWASI LAKHMA
कवासी लखमा
शराब घोटाला
KAWASI LAKHMA JOINED VIDHANSABHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.