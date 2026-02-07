ETV Bharat / state

जमानत के बाद कोंडागांव पहुंचे कवासी लखमा, कांग्रेसियों ने निकाली भव्य बाइक रैली, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

13 महीने बाद कवासी लखमा को जमानत मिली है. इसके बाद वे कोंडागांव पहुंचे जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

Kawasi Lakhma Welcome Rally
जमानत के बाद कोंडागांव पहुंचे कवासी लखमा, कांग्रेसियों ने निकाली भव्य बाइक रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 4:25 PM IST

कोंडागांव: कोंटा विधानसभा से 6 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को कथित शराब घोटाला मामले में 13 महीने बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत के बाद पहली बार उनके कोंडागांव आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. रायपुर नाका से रेस्ट हाउस तक ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के साथ बाइक रैली निकाली गई.

जमानत के बाद कोंडागांव पहुंचे कवासी लखमा, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाइक पर सवार हुए लखमा

इस दौरान कवासी लखमा पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम की बुलेट बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आए. रेस्ट हाउस पहुंचने के बाद कवासी लखमा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि काम छोड़कर स्वागत में आना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्नेह और भरोसे का प्रतीक है.

आपका ‘दादी’ संबोधन मुझे ताकत देता है. भाजपा मुझे जेल भेजकर बस्तर की आवाज को दबा नहीं सकती. जब तक सांस है, बस्तर के जल-जंगल-जमीन और संपदा की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.- कवासी लखमा, पूर्व मंत्री

Kawasi Lakhma Welcome Rally
कांग्रेसियों ने निकाली भव्य बाइक रैली, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहीं तोड़ सकते हौसला

लखमा ने कहा कि जेल भेजकर कांग्रेसियों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उनके हौसले नहीं तोड़े जा सकते. उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ाद कराया. उनसे नहीं डरे, तो इन चोरों से क्या डरेंगे.

Kawasi Lakhma Welcome Rally
13 महीने बाद कवासी लखमा को जमानत मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न झुके थे, न झुकेंगे.

राहुल गांधी का नारा दोहराते हुए लखमा ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद

स्वागत कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, जिला अध्यक्ष रवी घोष, पूर्व जिला अध्यक्ष झूमूकलाल दीवान, तरुण गोलछा, रितेश पटेल, संजय करन, नरेंद्र देवांगन, सुखबती मरकाम, तबस्सुम बानो, लेखनी प्रधान, नीलू देवांगन, रंजीता अग्रवाल, गीता मेश्राम, अंजू जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

