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कवर्धा में महिला की नग्न लाश मिली, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका

कबीरधाम: लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगारपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना सोमवार शाम की है.

मृतका की पहचान बेलसिया छेदइया (32 वर्ष), पति फलित राम के रूप में हुई है. रविवार शाम करीब 5:30 बजे अपने खेत में काम करने के लिए घर से निकली थी. जब वह देर शाम 7 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद महिला का शव खेत में ही संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला.

दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

मौके पर जाकर देखने पर परिजनों और ग्रामीणों के होश उड़ गए. महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे. मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर महिला के साथ ले जाए गए कृषि उपकरण जैसे हंसिया, रपली और धमेला बिखरे हुए मिले हैं.

कबीरधाम पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिय. फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है. फिलहाल दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.