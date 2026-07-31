कवर्धा में महिला की हत्या का खुलासा, पति ही निकला कातिल, खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा, 15 दिन तक किया गुमराह
चरित्र शंका में की पत्नी की हत्या, बल्ब के टूटे कांच से किए कई वार, पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस ने किया खुलासा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 9:10 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति को ही गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पहले पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी.
क्या है मामला?
कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा थाना इलाके में 16 जुलाई को महिला की हत्या की शिकायत दर्ज हुई थी. पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी पति द्रोणाचार्य वर्मा स्वयं थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके. प्रारंभिक जांच में उसके बयान बार-बार बदलते रहे, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ.
चरित्र संदेह पर ली जान
पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी से गहन पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी.
बल्ब के टूटे हुए कांच से की हत्या
दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर पति ने पहले ईंट से पत्नी पर हमला किया. इसके बाद सीएफएल बल्ब के टूटे हुए कांच से सिर और चेहरे पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट, सीएफएल बल्ब के कांच के टुकड़े, खून से सनी शर्ट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं.
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. इस अंधे कत्ल का खुलासा सहसपुर लोहारा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच और सघन विवेचना के आधार पर किया.