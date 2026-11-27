कवर्धा वेयरहाउस निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, रेत की जगह फ्लाई ऐश डस्ट से हो रही ईंटों की जुड़ाई
कवर्धा में बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर में करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से वेयरहाउस बनाया जा रहा है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 1:03 PM IST
कवर्धा: बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर में करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बन रहे वेयरहाउस में निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. पीडीएस चावल के भंडारण के लिए बनाए जा रहे इस गोदाम में कहीं रेत की जगह डस्ट से ईंटों की जुड़ाई की जा रही है, तो कहीं बिना गहरी खुदाई के ही कॉलम खड़े करने का आरोप लग रहे हैं. निर्माणाधीन भवन की इन खामियों ने ठेकेदार से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ग्रामीणों ने लगाया निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप
मामला बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर गांव का है, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से वेयरहाउस का निर्माण करा रहा है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है. गोदाम के चार कॉलम पहले से बनी सीसी सड़क के ऊपर ही खड़े कर दिए गए, जबकि मजबूत नींव के लिए नियमानुसार खुदाई और निर्धारित प्रक्रिया से निर्माण होना चाहिए. इतना ही नहीं, दीवारों की ईंट जुड़ाई में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल और घटिया गुणवत्ता की ईंटें लगाए जाने के आरोप भी हैं
ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से भी की है. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता में सुधार लाने की चेतावनी दी. इसके बावजूद कथित अनियमितताएं जारी है.
कलेक्टर ने जांच का दिया आश्वासन
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने जांच टीम गठित कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की बात कही है.
|पहले निर्माण कार्य को देखना होगा. इससे पहले भी निर्माण कार्य को देखने पर गुणवत्ता की कमी देखी गई, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया. आगे निर्माण में कार्य एजेंसी से जानकारी लेने के बाद जांच की जाएगी. तकनीकी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेने के बाद जानकारी ली जाएगी-तूलिका प्रजापति, कलेक्टर
ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे भविष्य में भवन की मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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