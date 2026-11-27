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कवर्धा वेयरहाउस निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, रेत की जगह फ्लाई ऐश डस्ट से हो रही ईंटों की जुड़ाई

कवर्धा वेयरहाउस निर्माण भ्रष्टाचार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर में करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बन रहे वेयरहाउस में निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. पीडीएस चावल के भंडारण के लिए बनाए जा रहे इस गोदाम में कहीं रेत की जगह डस्ट से ईंटों की जुड़ाई की जा रही है, तो कहीं बिना गहरी खुदाई के ही कॉलम खड़े करने का आरोप लग रहे हैं. निर्माणाधीन भवन की इन खामियों ने ठेकेदार से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ग्रामीणों ने लगाया निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप मामला बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर गांव का है, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से वेयरहाउस का निर्माण करा रहा है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है. गोदाम के चार कॉलम पहले से बनी सीसी सड़क के ऊपर ही खड़े कर दिए गए, जबकि मजबूत नींव के लिए नियमानुसार खुदाई और निर्धारित प्रक्रिया से निर्माण होना चाहिए. इतना ही नहीं, दीवारों की ईंट जुड़ाई में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल और घटिया गुणवत्ता की ईंटें लगाए जाने के आरोप भी हैं