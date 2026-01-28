ETV Bharat / state

मंदिर प्रांगण में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण, बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे कलेक्ट्रेट

कवर्धा के शीतला मंदिर में अतिक्रमण पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

Lasatola Village Of Kawardha Block
कवर्धा कलेक्टर कार्यालय में लोगों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 6:09 PM IST

कवर्धा: शीतला माता मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण को लेकर कवर्धा विकासखंड के लासाटोला गांव में ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. गांव के महिला-पुरुष बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है.

ग्रामीणों का गंभीर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही शिवकुमार सोनवानी ने गांव की इष्ट देवी शीतला माता मंदिर के प्रांगण में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है और अब मकान बना रहा है. पहले भी तीन बार कलेक्टर और एसडीएम को लिखित शिकायत दी जा चुकी है.

कवर्धा विकासखंड के लोगों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य पर रोक (स्टे) तो लगाई गई है, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. अतिक्रमण के कारण मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है. वहीं मंदिर में पूजा अर्चना, धार्मिक कार्यक्रमों और आवागमन में भी भारी परेशानी हो रही है.

पहले भी शिकायत कर चुके हैं. घर तोड़ने का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन फिर स्टे लगा दिया गया. राजनीतिक दबाव की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा- राकेश तिवारी, सरपंच प्रतिनिधि

Villagers Protest In Kawardha
कवर्धा में ग्रामीणों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

6 महीने हो गए हैं. पूरे गांव के लोग आए हैं. सभी यह पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है- हेमंत श्रीवास, ग्रामीण

अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे हैं. घर टूटना चाहिए- दीपा कौशिक, महिला

ग्रामीणों ने दी ये चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर प्रांगण को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि धार्मिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा गांव एकजुट होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

कलेक्टर ने दिया भरोसा

कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर नियम के अनुसार जल्द कार्रवाई की जाएगी.

SHEETLA MATA TEMPLE
लासाटोलाशीतला माता मंदिर
कवर्धा विकासखंड
कवर्धा कलेक्टर ऑफिस
KAWARDHA VILLAGERS PROTEST

