कवर्धा जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान युवती की मौत का आरोप, अस्पताल में हंगामा

मृतका की पहचान भगवती धुर्वे (उम्र 19 वर्ष), निवासी ग्राम चरखुरा के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार भगवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था, युवती का डायलिसिस किया जाना था. आरोप है कि डायलिसिस कक्ष में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसके बावजूद युवती को डायलिसिस मशीन से बीच में ही हटा दिया गया.

कबीरधाम: कवर्धा जिला अस्पताल में 19 वर्षीय आदिवासी युवती की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि युवती को डायलिसिस के लिए अस्पताल लाया गया था. डायलिसिस के दौरान लापरवाही की गई जिससे युवती की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है.

पिता ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप

पिता और परिजनों का कहना है कि डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही युवती को मशीन से बाहर निकाल दिया गया और उसी दौरान दूसरे मरीज को डायलिसिस के लिए ले जाया गया. इस बीच भगवती की हालत अचानक बिगड़ गई, लेकिन समय पर उसे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया. ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी स्थिति और गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई.

कवर्धा जिला अस्पताल में युवती की मौत के बाद हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

डायलिसिस के लिए लाए थे. लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में ही हटा दिया गया और दूसरे मरीज को शिफ्ट कर दिया गया. डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए- रामचंद्र धुर्वे, मृतका का पिता

अस्पताल में परिजनों का हंगामा, तनाव के हालात

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर में इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजन रो-रोकर बदहवास नजर आए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग करने लगे. जिससे अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग परिजनों ने की है.

फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले में किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है.