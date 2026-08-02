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सावन के प्रथम सोमवार को कवर्धा से भोरमदेव तक निकलेगी ऐतिहासिक यात्रा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे 18 किमी पैदल यात्रा

पदयात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए, कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल

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सावन के प्रथम सोमवार को कवर्धा से भोरमदेव तक निकलेगी ऐतिहासिक यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 4:26 PM IST

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कवर्धा. सावन माह के प्रथम सोमवार पर कवर्धा से भगवान भोरमदेव मंदिर तक निकलने वाली ऐतिहासिक पदयात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हर वर्ष आयोजित होने वाली इस धार्मिक यात्रा में इस बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे.

सावन के प्रथम सोमवार को विजय शर्मा करेंगे 18 किमी की पैदल यात्रा, भोरमदेव में तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18 किलोमीटर की करेंगे यात्रा

विजय शर्मा शहर के प्राचीन पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से जल लेकर करीब 18 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे. वे विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे. इस दौरान प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करेंगे.

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पदयात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हजारों शिवभक्त होंगे शामिल

इस विशाल आस्था यात्रा में उप मुख्यमंत्री के साथ हजारों शिवभक्त शामिल होंगे. स्कूली छात्र-छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर गोपाल वर्मा समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे. पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने भी कहा कि तैयारी पूरी है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचें.

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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे 18 किमी पैदल यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रा के लिए खास इंतजाम

यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है.

इस वर्ष मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर एक हजार से अधिक कांवड़िए भोरमदेव धाम तक पदयात्रा करेंगे. डीजे, ढोल-नगाड़ों और "हर-हर महादेव" के जयघोष से भक्तिमय वातावरण रहेगा. श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे.

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Last Updated : August 2, 2026 at 4:26 PM IST

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