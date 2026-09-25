लिव इन पार्टनर पर शादी के लिए दबाव और मानसिक प्रताड़ना का आरोप, महिला गिरफ्तार
कवर्धा के कोतवाली थानाक्षेत्र में 29 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने लिव इन में रह रही महिला के घर में आत्महत्या कर ली थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 11:50 AM IST
कवर्धा: लिव इन पार्टनर को शादी के लिए दबाव बनाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने 36 वर्षीय महिला अमीना ताज को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.
लिव इन पार्टनर के घर पर की आत्महत्या
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी लालजी सिन्हा ने बताया कि घटना 29 जुलाई 2026 की है. मृतक के भाई सुमुख दुबे ने थाना में सूचना दी कि उसके भाई आलोक दुबे ने अमीना ताज नाम की महिला के घर पर आत्महत्या कर लिया है. सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है.
महिला पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप
थाना प्रभारी ने आगे बताया कि रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने का खुलासा हुआ है. मृतक के मोबाइल, लेपटॉप, परिजनों के बयान और अमीना ताज के मोबाइल फोन से पता चला कि आलोक दुबे पिछले चार साल से अमीना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. इस दौरान महिला ने आलोक पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करने के लिए दबाव बनाया. आरोप है कि विवाह से इनकार करने पर उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती थी.
कवर्धा पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार इस दबाव और प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक ने 29 जुलाई को महिला के किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मर्ग जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर 23 सितंबर को अपराध दर्ज किया गया. 24 सितंबर को कवर्धा पुलिस ने आरोपी महिला को 108 बीएनएस के धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, महिला को जेल भेज दिया गया है.