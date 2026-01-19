कवर्धा के गन्ना किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट, पेराई सत्र का मिला फुल पेमेंट
कवर्धा जिले के पंडरिया में गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. उन्हें करोड़ों का भुगतान प्राप्त हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 10:52 PM IST
कवर्धा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में किसानों के लिए नया साल खुशी भरा साबित हुआ है. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया ने किसानों को पेराई सत्र का फुल पेमेंट किया है. पंडरिया शक्कर कारखाने की तरफ से पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को भुगतान किया गया है.
पेमेंट मिलने से गन्ना किसानों में खुशी
कारखाना प्रबंधन ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शेष बकाया राशि का भुगतान भी तय समय पर पूरा कर दिया है, जिससे क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है.किसान कारखाने के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं.
गन्ना किसानों के पेमेंट की पूरी जानकारी
सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया से मिली जानकारी के मुताबिक पेराई सत्र 2024-25 में कुल 7,658 किसानों ने अपना गन्ना कारखाना में बेचा. इसके लिए इन किसानों को अतिरिक्त रिकवरी राशि के रूप में कुल 99.27 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाना था. इसमें से पहले ही 81 रुपये प्रति क्विंटल की राशि किसानों को प्रदान की जा चुकी थी. शेष 18.27 रुपये प्रति क्विंटल की राशि के रूप में कुल 2.73 करोड़ रुपये 19 जनवरी 2026 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए.
किसानों को उनकी पूरी मेहनत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना कारखाना प्रबंधन की प्राथमिकता रही है. इस भुगतान के साथ ही पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना विक्रय करने वाले सभी किसानों का बकाया पूरी तरह से समाप्त हो गया है-उत्तर कौशिक, एमडी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया
शक्कर कारखाने में पेराई जारी है. इस दौरान कारखाना प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे वर्तमान पेराई सत्र में भी अपना गन्ना इसी कारखाने को बेचे. जिससे उन्हें समय पर भुगतान के साथ बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके.किसानों को समय पर भुगतान मिलने से कारखाना और किसानों के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है. यह कवर्धा और पंडरिया के लिए अच्छी बात है.