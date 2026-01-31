ETV Bharat / state

शराब पीकर हंगामा करना आरक्षक को पड़ा महंगा, कवर्धा एसपी ने किया सेवा से बर्खास्त

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. विभागीय जांच में यह प्रमाणित पाया गया कि 30 अप्रैल 2025 को आरक्षक अभिषेक लकड़ा वर्दी में शराब के नशे में शो रूम पहुंचा और वहां कर्मचारियों एवं आम लोगों के साथ अशिष्ट और अमर्यादित व्यवहार किया. शोरूम संचालक की सूचना पर थाना प्रभारी कवर्धा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, जहां आरक्षक अत्यधिक नशे की हालत में हंगामा करते मिला.

कवर्धा : कबीरधाम पुलिस ने अनुशासनहीनता और नशाखोरी के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि पुलिस विभाग में ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है. वर्दी में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना और आम लोगों से अभद्र व्यवहार करने के मामले में आरक्षक क्रमांक 126 अभिषेक लकड़ा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

आरक्षक के खिलाफ शुरू की गई जांच

समझाइश दिए जाने के बावजूद आरक्षक के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे थाना लाया गया और जिला अस्पताल कवर्धा में मेडिकल जांच कराया गया. जांच में ज्यादा शराब सेवन की पुष्टि हुई. मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय जांच शुरू की गई, जिसमें आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया.

कवर्धा एसपी ने किया डिसमिस

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरक्षक का सेवाकाल अल्प होने के बावजूद उसका आचरण लगातार अनुशासनहीन रहा है. पहले भी उसे सात बार निंदा की सजा और दो बार वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड दिया जा चुका था, फिर भी सुधार नहीं हुआ. सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के परीक्षण के बाद जांचकर्ता अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाया. इसके आधार पर पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा आरक्षक को सेवा से डिसमिस करने की कठोर कार्रवाई की गई.

पहले भी तीन आरक्षक हो चुके हैं बर्खास्त

आपको बता दें कि इससे पूर्व भी कबीरधाम पुलिस द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब सेवन और अनुशासनहीनता के मामलों में तीन आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है. यहां किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता करने वालों के लिए जगह नहीं है, पहले भी हमने तीन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, यहां एक संदेश था लेकिन अब भी कुछ लोग अपने अनुशासन को समझ नहीं रहें हैं इसलिए आज अभिषेक लकड़ा को बर्खास्त किया गया है, आगे जो भी इस तरहा कि लापरवाही या नियम विरुद्ध कार्य करते पाया जाएगा तो उनपर भी नियमानुसार कार्यवाही होगी.