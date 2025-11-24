ETV Bharat / state

कबीरधाम जिला डिजिटल शिक्षा की ओर, उपमुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ

उपमुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )