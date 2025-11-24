ETV Bharat / state

कबीरधाम जिला डिजिटल शिक्षा की ओर, उपमुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ

इस पहल से जिले में शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीक की पहुंच और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में बड़ा सुधार होगा.

Kawardha smart class
उपमुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक और पहल की है. ग्राम सिलहाटी से सहसपुर लोहारा विकासखंड के 9 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया. सभी स्कूल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे.

कार्यक्रम की शुरुआत और घोषणा: सिलहाटी स्कूल पहुंचकर उपमुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की पूजा की और डिजिटल शिक्षा परियोजना की शुरुआत की. साथ ही उन्होंने सड़क से स्कूल तक सीसी रोड बनाने की भी घोषणा की.

विजय शर्मा ने स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यार्थियों से संवाद और स्मार्ट क्लास का उपयोग: विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों से बातचीत की. उन्होंने समझाया कि स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कैसे आसान और रोचक बनेगी. स्मार्ट क्लास में मौजूद 3D कंटेंट, डिजिटल बोर्ड, और इंटरएक्टिव वीडियो की मदद से विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषयों को आसानी से समझा जा सकेगा.

Kawardha smart class
स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंख का 3D मॉडल देखा: उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर आंख की रेटिना की कार्यप्रणाली और हृदय की संरचना का 3D मॉडल देखा. साथ ही उन्होंने स्मार्ट क्लास की तकनीकी प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षकों से बातचीत की. मंच पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाइव डेमो देकर बताया कि एआई शिक्षा प्रणाली को कैसे बदल रहा है.

Kawardha smart class
कबीरधाम जिला डिजिटल शिक्षा की ओर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साप्ताहिक शेड्यूल बनाने के निर्देश: उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर स्कूल विषयवार साप्ताहिक शैक्षणिक शेड्यूल बनाए, ताकि स्मार्ट क्लास का उपयोग सही और प्रभावी तरीके से हो सके.

Kawardha smart class
गृहमंत्री विजय शर्मा ने सिलहाटी स्कूल पहुंचकर किए ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में डिजिटल शिक्षा का विस्तार: कवर्धा जिले के मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में आधुनिक डिजिटल लर्निंग सिस्टम लग चुका है. अगले चरण में बोड़ला विकासखंड के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे. सीएसआर फंड से जिले में कुल 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने की योजना है.

9 स्कूलों में सोनझरी, रक्से, सिलहाटी, सहसपुर लोहारा, सुरजपुरा वन, कोयलारी, छिरबांधा, खोलवा, राम्हेपुर के स्कूल शामिल है.

हिड़मा समर्थकों को बस्तर आने का न्योता, विजय शर्मा बोले, दिल्ली के भटके बच्चों को दिखाएंगे असलियत
सुकमा के पुनर्वास केंद्र में जमीन पर बैठकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने लिया फीडबैक, वहीं बनवाए दस्तावेज, रायपुर भ्रमण की भी कही बात
विजय शर्मा का हिड़मा एनकाउंटर और धर्मांतरण कानून पर बयान, कहा निर्दोषों का जब खून बहा तब चुप क्यों थे लोग

TAGGED:

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
DIGITAL EDUCATION CHHATTISGARH
डिजिटल शिक्षा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
KAWARDHA SMART CLASS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.