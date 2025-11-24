कबीरधाम जिला डिजिटल शिक्षा की ओर, उपमुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ
इस पहल से जिले में शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीक की पहुंच और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में बड़ा सुधार होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2025 at 8:10 PM IST
कवर्धा: जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक और पहल की है. ग्राम सिलहाटी से सहसपुर लोहारा विकासखंड के 9 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया. सभी स्कूल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे.
कार्यक्रम की शुरुआत और घोषणा: सिलहाटी स्कूल पहुंचकर उपमुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की पूजा की और डिजिटल शिक्षा परियोजना की शुरुआत की. साथ ही उन्होंने सड़क से स्कूल तक सीसी रोड बनाने की भी घोषणा की.
विद्यार्थियों से संवाद और स्मार्ट क्लास का उपयोग: विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों से बातचीत की. उन्होंने समझाया कि स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कैसे आसान और रोचक बनेगी. स्मार्ट क्लास में मौजूद 3D कंटेंट, डिजिटल बोर्ड, और इंटरएक्टिव वीडियो की मदद से विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषयों को आसानी से समझा जा सकेगा.
आंख का 3D मॉडल देखा: उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर आंख की रेटिना की कार्यप्रणाली और हृदय की संरचना का 3D मॉडल देखा. साथ ही उन्होंने स्मार्ट क्लास की तकनीकी प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षकों से बातचीत की. मंच पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाइव डेमो देकर बताया कि एआई शिक्षा प्रणाली को कैसे बदल रहा है.
साप्ताहिक शेड्यूल बनाने के निर्देश: उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर स्कूल विषयवार साप्ताहिक शैक्षणिक शेड्यूल बनाए, ताकि स्मार्ट क्लास का उपयोग सही और प्रभावी तरीके से हो सके.
जिले में डिजिटल शिक्षा का विस्तार: कवर्धा जिले के मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में आधुनिक डिजिटल लर्निंग सिस्टम लग चुका है. अगले चरण में बोड़ला विकासखंड के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे. सीएसआर फंड से जिले में कुल 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने की योजना है.
9 स्कूलों में सोनझरी, रक्से, सिलहाटी, सहसपुर लोहारा, सुरजपुरा वन, कोयलारी, छिरबांधा, खोलवा, राम्हेपुर के स्कूल शामिल है.