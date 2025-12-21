ETV Bharat / state

कवर्धा के SLRM केंद्र में लगी भीषण आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार

कवर्धा में कचरा प्रबंधन केंद्र में भीषण आग लगने शहर धुआं-धुआं हो गया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )