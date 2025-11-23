ETV Bharat / state

गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार, अगले दिन मिला शव

कवर्धा: जिले के चिल्फी क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है. ग्राम सिंघनपुरी के 65 वर्षीय चरवाहे गुनीराम यादव की बाघ के हमले में मौत हो गई. शनिवार सुबह वे अपने पोते के साथ रोज की तरह मवेशी चराने कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया सुपखार जंगल गए थे. दोपहर में दोनों मवेशियों को खोजते हुए अलग-अलग दिशा में चले गए.

पोते को दादा नहीं मिले: कुछ देर बाद पोते को दादा दिखाई नहीं दिए. उसने काफी खोजा, लेकिन गुनीराम नहीं मिले. परेशान पोता घर पहुंचा और परिवार को सारी बात बताई. बुजुर्ग के देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने थाना चिल्फी में गुमशुदगी दर्ज कराई. ग्रामीण रातभर उन्हें तलाशते रहे.

सुबह मिला शव: अगली सुबह पुलिस, वन विभाग और कान्हा पार्क की टीम ने खोज शुरू की. इसी दौरान मध्यप्रदेश के सुपखार परिक्षेत्र क्रमांक 314 के जंगल में एक क्षत-विक्षत शव मिला. कपड़ों और सामान से पहचान की गई कि यह गुनीराम यादव का ही शव है.