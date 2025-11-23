ETV Bharat / state

गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार, अगले दिन मिला शव

घटना मध्यप्रदेश सीमा के अंदर हुई. पोते के साथ जंगल गया था शख्स

Kawardha tiger attack
गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले के चिल्फी क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है. ग्राम सिंघनपुरी के 65 वर्षीय चरवाहे गुनीराम यादव की बाघ के हमले में मौत हो गई. शनिवार सुबह वे अपने पोते के साथ रोज की तरह मवेशी चराने कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया सुपखार जंगल गए थे. दोपहर में दोनों मवेशियों को खोजते हुए अलग-अलग दिशा में चले गए.

पोते को दादा नहीं मिले: कुछ देर बाद पोते को दादा दिखाई नहीं दिए. उसने काफी खोजा, लेकिन गुनीराम नहीं मिले. परेशान पोता घर पहुंचा और परिवार को सारी बात बताई. बुजुर्ग के देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने थाना चिल्फी में गुमशुदगी दर्ज कराई. ग्रामीण रातभर उन्हें तलाशते रहे.

सुबह मिला शव: अगली सुबह पुलिस, वन विभाग और कान्हा पार्क की टीम ने खोज शुरू की. इसी दौरान मध्यप्रदेश के सुपखार परिक्षेत्र क्रमांक 314 के जंगल में एक क्षत-विक्षत शव मिला. कपड़ों और सामान से पहचान की गई कि यह गुनीराम यादव का ही शव है.

बाघ का हमला होने की पुष्टि: शव की हालत देखकर साफ था कि बुजुर्ग पर बाघ ने हमला किया और उन्हें शिकार बना लिया. कवर्धा वन मंडल अधिकारी ने घटना की पुष्टि की. क्योंकि घटना मध्यप्रदेश सीमा के अंदर हुई है, इसलिए मुआवजा और आगे की कानूनी प्रक्रिया मध्यप्रदेश वन विभाग करेगा.

गांव में दहशत का माहौल: घटना से सिंघनपुरी और आसपास के गांवों में डर फैला हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगल के कोर एरिया में बिना अनुमति न जाएं.

EXPLAINER: कभी गूंजती थी दहाड़, कभी छाई खामोशी, देखिए 2000 से अब तक टाइगर पर स्पेशल रिपोर्ट
कवर्धा पहुंचा 4 हाथियों का झुंड, अचानकमार से कान्हा नेशनल पार्क की ओर कर रहा मूव
कवर्धा बायसन शिकार: चिल्फी रेंजर को नोटिस, कई और कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज

TAGGED:

CHILHPI FOREST INCIDENT
KANHA NATIONAL PARK
बाघ का हमला
चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार
KAWARDHA TIGER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.