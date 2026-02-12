ETV Bharat / state

कवर्धा में सामनापुर पुल से भारतमाता चौक तक बनेगी नई सड़क, विजय शर्मा ने 2.60 करोड़ की परियोजना का किया भूमिपूजन

कवर्धा. शहरवासियों के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़े ऐलान किए हैं. सामनापुर पुल से भारतमाता चौक तक 2 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाली नई सड़क का उन्होंने भूमिपूजन किया. सामनापुर पुल से भारतमाता चौक तक का मार्ग शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है. इसी रास्ते से भोरमदेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में गुजरते हैं.

फिलहाल सड़क संकरी और खराब हालत में है, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है. त्योहारों और पर्यटन सीजन में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क बनाने की मांग की थी. नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चंद्रवंशी के प्रयासों से यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो सकी.

नई सड़क से मिलेगी राहत

नई सड़क बनने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी. इसके साथ ही दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है. व्यापारियों और आम लोगों को भी इस सड़क से सीधा लाभ मिलेगा. इसके साथ 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया.

नगरीय निकायों में अब से जिनके पास आवासीय पट्टा नहीं भी है और अगर वे टैक्स दे रहे हैं, समेकित या संपत्ति कर पटा रहे हैं तो नगरीय निकाय एक प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे. इससे PM आवास 2.30 लाख रुपए का आना प्रारंभ हो जाएगा- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध: विजय शर्मा

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी कवर्धा के विकास के लिए कई और योजनाएं लाई जाएंगी.

सामनापुर पुल से भारतमाता चौक तक बनने वाली यह सड़क परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.