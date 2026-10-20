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कवर्धा का शाही दशहरा, नन्हे राम-लक्ष्मण ने किया रावण का वध, उमड़ी हजारों की भीड़

कवर्धा में विजयादशमी का पर्व ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 273 वर्षों से चली आ रही शाही दशहरे की परंपरा इस वर्ष भी निभाई गई. राजसी वैभव और धार्मिक उत्साह के साथ दशहरा मनाया गया. शाही सवारी के दर्शन और दशहरा उत्सव देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे. सरदार पटेल मैदान में नन्हे राम-लक्ष्मण और हनुमान बने बच्चों ने धनुष से प्रतीकात्मक वार कर रावण का वध किया. इसके साथ ही विजयादशमी का उत्सव उल्लास के साथ संपन्न हुआ.

कवर्धा के शाही दशहरे का इतिहास और वर्तमान जानिए कवर्धा रियासत की राजगद्दी की स्थापना वर्ष 1751 में हुई थी. बताया जाता है कि तत्कालीन महाराज स्वर्गीय महाबली सिंह ने शाही दशहरे की परंपरा शुरू की थी. वर्तमान में राजपरिवार की बारहवें पीढ़ी के योगेश्वर राज सिंह इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. दशहरे के अवसर पर राजा ने सुबह कुलदेवी मां दंतेश्वरी सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना की. इसके बाद राजमहल में शस्त्र पूजन किया.