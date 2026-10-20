कवर्धा का शाही दशहरा, नन्हे राम-लक्ष्मण ने किया रावण का वध, उमड़ी हजारों की भीड़
273 वर्षों से कवर्धा में शाही दशहरे की परंपरा चली आ रही है. हर साल विजयादशमी पर रावण वध होता है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 7:48 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 273 वर्षों से चली आ रही शाही दशहरे की परंपरा इस वर्ष भी निभाई गई. राजसी वैभव और धार्मिक उत्साह के साथ दशहरा मनाया गया. शाही सवारी के दर्शन और दशहरा उत्सव देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे. सरदार पटेल मैदान में नन्हे राम-लक्ष्मण और हनुमान बने बच्चों ने धनुष से प्रतीकात्मक वार कर रावण का वध किया. इसके साथ ही विजयादशमी का उत्सव उल्लास के साथ संपन्न हुआ.
कवर्धा के शाही दशहरे का इतिहास और वर्तमान जानिए
कवर्धा रियासत की राजगद्दी की स्थापना वर्ष 1751 में हुई थी. बताया जाता है कि तत्कालीन महाराज स्वर्गीय महाबली सिंह ने शाही दशहरे की परंपरा शुरू की थी. वर्तमान में राजपरिवार की बारहवें पीढ़ी के योगेश्वर राज सिंह इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. दशहरे के अवसर पर राजा ने सुबह कुलदेवी मां दंतेश्वरी सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना की. इसके बाद राजमहल में शस्त्र पूजन किया.
शाही दशहरे की परंपरा महाराजा महाबली सिंह के समय से चली आ रही है. 273 वर्षों बाद भी यह परंपरा कवर्धा की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के रूप में कायम है-आदित्य श्रीवास्तव, इतिहास के जानकार
राजसी दशहरा और राजा का अभिनंदन
राजसी वेशभूषा में सजे राजा योगेश्वर राज सिंह शाही बग्घी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले. उनके साथ राजकुमार मैकालेश्वर सिंह भी मौजूद रहे. शाही सवारी के आगे बैंड-बाजे, धुमाल और आतिशबाजी के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ चलते नजर आए. जगह-जगह लोगों ने राजा का अभिवादन किया.
शाही सवारी सरदार पटेल मैदान पहुंची, जहां राजपरिवार की ओर से तैयार किए गए लगभग 35 फीट ऊंचे रावण का नन्हे राम-लक्ष्मण ने वध किया. इसके बाद विजय रथ नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ. मान्यता है कि दशहरे पर राजा के दर्शन करना शुभ माना जाता है. इसी आस्था के चलते कवर्धा सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.