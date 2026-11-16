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10 हजार की लालच में साइबर ठगों को दिया खाता, पहुंच गया सलाखों के पीछे

कवर्धा में म्यूल एकाउंट का केस ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का जाल फैलता जा रहा है. ताजा मामला कवर्धा का है. यहां साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने के केस में कार्रवाई हुई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने महज 10 हजार रुपये के लालच में अपना बैंक खाता दोस्त को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था. जांच में उसके बैंक खाते के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 14 साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया था. उसके खाते से कुल 6 लाख 64 हजार 322 रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ.

समन्वय पोर्टल से मिली शिकायत पर एक्शन कवर्धा पुलिस ने इस केस में जानकारी मीडिया को दी है. पुलिस ने बताया कि समन्वय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. थाना पिपरिया क्षेत्र के शिव प्रकाश चंद्रवंशी के बैंक खाते में साइबर ठगी की रकम के लेनदेन की जानकारी सामने आई.