10 हजार की लालच में साइबर ठगों को दिया खाता, पहुंच गया सलाखों के पीछे
कवर्धा पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 4:07 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का जाल फैलता जा रहा है. ताजा मामला कवर्धा का है. यहां साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने के केस में कार्रवाई हुई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने महज 10 हजार रुपये के लालच में अपना बैंक खाता दोस्त को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था. जांच में उसके बैंक खाते के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 14 साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया था. उसके खाते से कुल 6 लाख 64 हजार 322 रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ.
समन्वय पोर्टल से मिली शिकायत पर एक्शन
कवर्धा पुलिस ने इस केस में जानकारी मीडिया को दी है. पुलिस ने बताया कि समन्वय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. थाना पिपरिया क्षेत्र के शिव प्रकाश चंद्रवंशी के बैंक खाते में साइबर ठगी की रकम के लेनदेन की जानकारी सामने आई.
अवैध पैसों के लेने देन में आरोपी से पूछताछ
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर थाना पिपरिया और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4) और 318(2) में केस दर्ज किया. उसके बाद शिव प्रकाश चंद्रवंशी से पूछताछ की.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त से 10 हजार रुपये लेकर अपना बैंक खाता उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था. इसी खाते के जरिए अलग-अलग राज्यों में दर्ज 14 साइबर ठगी के मामलों से संबंधित 6,64,322 रुपये का लेनदेन किया गया. पुलिस ने साइबर ठगी में आरोपी की मिलीभगत पाए जाने पर एक्शन लिया. आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया- अखिलेश कौशिक, एएसपी, कवर्धा
कबीरधाम पुलिस की अपील
कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पैसों या कमीशन के लालच में किसी को भी अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी न दें. ऐसे खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में किया जा सकता है. इस वजह से खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं.