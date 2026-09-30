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कवर्धा क्राइम न्यूज, लाखों की चोरी केस में दो की गिरफ्तारी, जमीन धोखाधड़ी में तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

कोरबा में लाखों की चोरी और जमीन धोखाधड़ी केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. महबूब खान की रिपोर्ट

KAWARDHA POLICE
कवर्धा क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 8:02 PM IST

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कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा देखने को मिला है. पुलिस ने 29 सितंबर को चोरी और धोखाधड़ी से जुड़े केस का खुलासा किया है. दोनों मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. पहला केस 12.50 लाख रुपये की चोरी से जुड़ा हुआ है. इस केस में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वे आपस में पिता पुत्र हैं. दोनों के पास से पुलिस ने 11.53 लाख रुपये बरामद किए हैं. दूसरा केस जमीन खरीदी में लाखों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. इस केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मझगांव चोरी केस में दो की गिरफ्तारी

मझगांव में हीरालाल साहू ने 24 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए. लोगों ने घर की आलमारी के लॉकर से 12.50 लाख रुपये की चोरी कर ली. घटना के दौरान परिवार के लोगों ने चेहरे पर गमछा बांधे एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से निकलते देखा था. पुलिस ने शिकायत पर जांच टीम गठित की. जांच में सामने आया कि आरोपी कमलेश पटेल ने अपने पुराने मकान की छत के रास्ते हीरालाल के घर में प्रवेश किया था. गणेश चतुर्थी के कारण गांव में लोगों की आवाजाही कम होने का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चोरी की रकम अपने पिता भागवत पटेल को बताने की बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से 11.53 लाख रुपये बरामद किए.

कवर्धा में बढ़ता अपराध (ETV BHARAT)

जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी

कबीरधाम में जमीन की खरीदी और रजिस्ट्री में धोखाधड़ी का मामला पुलिस के पास पहुंचा. इस केस में पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूरी कार्रवाई कवर्धा की दामापुर पुलिस ने की है.

Theft worth lakhs solved in Kawardha
कवर्धा में लाखों की चोरी का खुलासा (ETV BHARAT)

पुलिस के अनुसार प्रार्थी मनकी राम भास्कर ने 14 सितंबर 2026 को चौकी दामापुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उसकी भूमि के भुगतान के लिए आरोपियों ने अपने बैंक खाते से जारी आईडीएफसी बैंक के चेक प्रस्तुत किए और इन्हीं के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. कुल 22 लाख 60 हजार रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. पुलिस ने केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में करन कुमार टण्डन, किशन कुमार टण्डन और बलीराम टण्डन हैं.

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