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बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर चोरी कांड, दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

सावन से पहले कवर्धा के बाबा विश्वेश्वर मंदिर चोरी केस में पुलिस ने अहम खुलासा किया है.

Action taken by Kawardha Police
कवर्धा पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 10:05 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर चोरी केस को सुलझाने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने चोरी केस में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की है. इस केस में एक अन्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

4 जुलाई को हुई थी चोरी

प्रार्थी रोहित कुमार चंद्रवंशी ने चोरी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट के अनुसार 4-5 जुलाई की रात ग्राम सिल्हाटी स्थित बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है. चोरों ने भगवान महादेव के शिवलिंग में स्थापित चांदी के त्रिकुंड तथा माता गौरी की प्रतिमा के चांदी मुकुट चोरी की थी. चुराएं गए सामान का वजन करीब 20 तोला और अनुमानित कीमत लगभग 35 हजार रुपये बताई गई थी.

सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से सफलता

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण किया. इसके आधार पर पुलिस ने मनजीत पुरले और सुनील गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. दोनों ने अपने साथी अश्वनी आहिरे के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की. पूछताछ में बताया गया कि अश्वनी मंदिर के भीतर घुसकर चोरी कर रहा था, जबकि दोनों आरोपी बाहर निगरानी कर रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 V 1888 जब्त की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनजीत पुरले, निवासी देवरी, जिला मुंगेली के रूप में हुई है. दूसरे आरोपी का नाम सुनील गोस्वामी है वह भी मुंगेली का रहने वाला है. फरार आरोपी अश्वनी आहिरे की तलाश जारी है. पुलिस चोरी हुए अन्य सामानों की तलाश कर रही है.

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