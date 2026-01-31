कवर्धा में सरकारी धान की गड़बड़ी, 70 लाख रुपये का घपला, प्रभारी पर एफआईआर दर्ज
कवर्धा में एक बार फिर सरकारी धान की हेराफेरी का मामला सामने आया है. एसपी ने एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 4:29 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में धान तिहार के तहत समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी हुई. इस बीच कई जिलों से धान की गड़बड़ी को लेकर खबरें आ रही है. प्रदेश के वनांचल जिले कवर्धा से भी धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर खबरें सामने आई है. कवर्धा के पेंड्रीकला धान उपार्जन केंद्र में जांच के दौरान 2272 क्विंटल धान की भारी कमी पाए जाने का मामला सामने आया है.
70 लाख रुपये के धान की गड़बड़ी
जांच में सामने आया है कि करीब 70 लाख रुपये के धान की गड़बड़ी है. इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. यह खुलासा भौतिक सत्यापन के बाद हुआ है. पेंड्रीकला धान उपार्जन केंद्र में खरीदे गए धान के भौतिक सत्यापन और रिकॉर्ड मिलान के दौरान बड़ी अनियमितता उजागर हुई है. जांच में स्पष्ट हुआ कि दस्तावेजों में दर्ज धान की मात्रा और गोदाम में उपलब्ध धान में बड़ा अंतर है. शुरुआती जांच के बाद धान खरीदी केंद्र के प्रभारी विवेक चंद्राकर को जिम्मेदार माना गया है.
धान खरीदी प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार
इस खुलास के बाद कवर्धा में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन की तरफ से कुंडा थाना में खरीदी प्रभारी विवेक चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत, कूट रचना सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है.
प्रशासन की शिकायत पर पेंड्रीकला सोसायटी के प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह गंभीर आर्थिक अपराध है. इसमें सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है. पुलिस टीमों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है- धर्मेंद्र सिंह, एसपी, कवर्धा
धान खरीदी की गड़बड़ी में और खुलासा संभव
कवर्धा पुलिस ने कहा कि धान खरीदी में हुई इस गड़बड़ी को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं. धान तिहार के दौरान कवर्धा में इससे पहले भी धान उपार्जन से जुड़ी कई अनियमितता सामने आई है. एक बार फिर धान खरीदी में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है.