ETV Bharat / state

दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट, कथित अपहरण, पैसे के लेन-देन का विवाद

कबीरधाम के पुराने बस स्टैंड के पास दिनदहाड़े मारपीट और कथित अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Kawardha Police
कवर्धा पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट की घटना सामने आई है. पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई है. मोहगांव निवासी चंद्रशेखर चन्द्रवंशी ने बताया कि कुछ लोग दुकान में घुसे और मारपीट की. उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर ग्राम सैगोना स्थित एक फार्महाउस ले गए. वहां भी गाली-गलौज और मारपीट की गई है.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और सैगोना स्थित फार्महाउस पहुंचकर चंद्रशेखर चंद्रवंशी को आरोपियों के चंगुल से सकुशल मुक्त कराया. इसके बाद पीड़ित को थाने लाया गया, जहां उन्होंने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई.

कवर्धा में दुकानदार से मारपीट (ETV BHARAT)

पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद

विष्णु चंद्रवंशी और शशिकांत चंद्रवंशी के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते विष्णु चंद्रवंशी अपने साथियों के साथ दुकान पहुंचा और शशिकांत चंद्रवंशी के बड़े भाई चंद्रशेखर चंद्रवंशी के साथ मारपीट की. मारपीट के बाद कथित अपहरण का भी आरोप है.

पूछताछ में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने विष्णु चंद्रवंशी सहित पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना, कवर्धा क्षेत्र का है. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है.

कबीरधाम टीआई योगेश कश्यप ने बताया कि विष्णु चंद्रवंशी मोहगांव का निवासी है. उसने 15 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे शशिकांत चंद्रवंशी ने 27 लाख रुपए लिए हैं और पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है. इसकी जांच की जा रही थी. इसी बीच आज सुबह सूचना मिली कि शशिकांत चंद्रवंशी के भाई चंद्रशेखर को विष्णु चंद्रवंशी और अन्य लोग साथ में ले गए हैं. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और थाना लेकर आए हैं. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है.

बलरामपुर रामानुजगंज में युवती से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता से रायपुर तक गूंजा 'नमस्ते दिवस', सफाई मित्रों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश

TAGGED:

MOHGAON TRADER ASSAULT
कवर्धा में व्यापारी से मारपीट
कवर्धा क्राइम न्यूज
छत्तीसगढ़ व्यापारी सुरक्षा
KAWARDHA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.