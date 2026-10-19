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कवर्धा में खप्पर यात्रा से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा, सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे जवान

कवर्धा में खप्पर यात्रा से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: शहर में निकलने वाली पारंपरिक देवी खप्पर यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए कबीरधाम पुलिस ने तैयारी कर ली है. शारदीय नवरात्रि पर्व एवं 19-20 अक्टूबर की दरम्यानी रात निकलने वाली खप्पर यात्रा से पहले पुलिस ने शहर में फ्लैगमार्च निकाला.

खप्पर यात्रा की सुरक्षा को लेकर कबीरधाम पुलिस चौकन्ना (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सख्त कार्रवाई की चेतावनी पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में निकाले गए इस फ्लैग मार्च के जरिए आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया. साथ ही असामाजिक तत्वों को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.