कवर्धा में खप्पर यात्रा से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा, सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे जवान
खप्पर यात्रा की सुरक्षा को लेकर कबीरधाम पुलिस चौकन्ना, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन से निगरानी, फ्लैगमार्च कर असामाजिक तत्वों को खुली चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 3:39 PM IST
कवर्धा: शहर में निकलने वाली पारंपरिक देवी खप्पर यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए कबीरधाम पुलिस ने तैयारी कर ली है. शारदीय नवरात्रि पर्व एवं 19-20 अक्टूबर की दरम्यानी रात निकलने वाली खप्पर यात्रा से पहले पुलिस ने शहर में फ्लैगमार्च निकाला.
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में निकाले गए इस फ्लैग मार्च के जरिए आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया. साथ ही असामाजिक तत्वों को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.
गलियों और बाजार क्षेत्रों में भ्रमण
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च निकला. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, गलियों और बाजार क्षेत्रों में भ्रमण किया. इस दौरान थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.
खप्पर यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान
फ्लैग मार्च के दौरान प्रमुख एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारी की है. खप्पर यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
नवरात्रि पर्व एवं देवी खप्पर यात्रा को आपसी भाईचारे, शांति और अनुशासन के साथ मनाएं. धार्मिक आयोजन की गरिमा बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. धार्मिक भावनाएं भड़काने, अफवाह फैलाने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.- जितेन्द्र कुमार यादव, एसपी कवर्धा
पुलिस प्रशासन ने पर्व के दौरान शांति बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्तैद रहने का संदेश दिया है.