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कवर्धा में बिच्छू गैंग पर पुलिस का शिकंजा, तीन सदस्य गिरफ्तार, पर्यटकों को बनाते थे निशाना

कवर्धा में बिच्छू गैंग पर प्रहार ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला कवर्धा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां के सरोधा बांध इलाके में बिच्छू गैंग के सदस्य पर्यटकों को निशाना बनाते थे. कवर्धा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिच्छू गैंग पर तगड़ा एक्शन लिया है. पर्यटकों को डराने-धमकाने और धारदार हथियार लहराने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बिच्छू गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर समूह बनाकर खुद को बिच्छू गैंग बताते थे. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि समूह के कुछ सदस्य पर्यटकों को हथियार दिखाकर भयभीत करने और उनसे पैसे वसूलने जैसी गतिविधियों में शामिल थे. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.