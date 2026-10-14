कवर्धा में बिच्छू गैंग पर पुलिस का शिकंजा, तीन सदस्य गिरफ्तार, पर्यटकों को बनाते थे निशाना
कवर्धा पुलिस ने जिले में बिच्छू गैंग की दहशत पर प्रहार किया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 8:54 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला कवर्धा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां के सरोधा बांध इलाके में बिच्छू गैंग के सदस्य पर्यटकों को निशाना बनाते थे. कवर्धा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिच्छू गैंग पर तगड़ा एक्शन लिया है. पर्यटकों को डराने-धमकाने और धारदार हथियार लहराने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
बिच्छू गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार
आरोपी कथित तौर पर समूह बनाकर खुद को बिच्छू गैंग बताते थे. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि समूह के कुछ सदस्य पर्यटकों को हथियार दिखाकर भयभीत करने और उनसे पैसे वसूलने जैसी गतिविधियों में शामिल थे. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
सरोधा बांध के पास धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में मौके से तीन युवकों को पकड़ा. उनके कब्जे से एक-एक धारदार लोहे का हथियार जब्त किया गया है- हेमसागर सिदार, एएसपी, कवर्धा
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी
- शंकर धुर्वे, निवासी ग्राम छांटा, थाना पिपरिया
- अशोक मरकाम, निवासी ग्राम मन्नाबेदी, थाना भोरमदेव
- देवकुमार पटेल उर्फ गब्बर, निवासी ग्राम रौचन, थाना भोरमदेव
पुलिस के एक्शन से हड़कंप
पुलिस ने शंकर धुर्वे और देवकुमार पटेल के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 तथा अशोक मरकाम के खिलाफ धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार बिच्छू गैंग में सात से आठ युवक के जुड़े होने की जानकारी मिली है. समूह से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. पुलिस ने अपील की है कि सरोधा बांध में किसी भी प्रकार की धमकी, जबरन वसूली या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस की कार्रवाई से बिच्छू गैंग में हड़कंप है.