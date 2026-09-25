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महिला पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार, नाबालिग बालक को भगा ले जाने और यौन अपराध का आरोप

कवर्धा पुलिस ने नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन अपराधों के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है.

KAWARDHA POCSO
कवर्धा पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 12:21 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र से लापता हुए नाबालिग बालक को कबीरधाम पुलिस ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से बरामद कर लिया है. पुलिस ने बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई है.

पुलिस के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को बालक के परिजन ने सहसपुर लोहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका नाबालिग बेटा 14 जनवरी को घर से बिना बताए चला गया है और वापस नहीं लौटा. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सहसपुर लोहारा में बीएनएस की धारा 137(2) एवं गुम इंसान दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर बालक की लगातार तलाश शुरू की. संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाते हुए पुलिस टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंची. यहां तंडुलम थाना क्षेत्र में बालक को महिला आरोपी, निवासी बिरनपुर, के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और विवेचना के दौरान बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ यौन अपराध किए जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई. महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

लोहारा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग को गायब होने से पहले आरोपी महिला के साथ देखा गया था, पुलिस ने महिला की तलाश की तो मोबाइल लोकेशन कांचीपुरम तमिलनाडु होना पता चला, पुलिस की एक टीम तत्काल तमिलनाडु के लिए रवाना हुई, जहां एक मकान से नाबालिग को बरामद कर लिया गया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लोहारा लाया गया, पुलिस ने नाबालिग से पुछताछ कर पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया है.

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