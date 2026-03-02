ETV Bharat / state

छल्ला गैंग का पर्दाफाश, कुकदुर के सुनसान एरिया में राहगीरों को करते थे टारगेट, कई के तोड़े हाथ पैर

लगातार लूट की घटना की शिकायत मिलने के बाद कवर्धा पुलिस ने कार्रवाई की है. एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

KAWARDHA CRIME
कवर्धा में छल्ला गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 2, 2026 at 2:00 PM IST

कवर्धा: जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र में सक्रिय लुटेरा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गिरोह के एक नाबालिग सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

छल्ला गैंग का पर्दाफाश

कुकदुर थाना क्षेत्र में राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया था. खासकर फेरी वाले या फिर बाहर से आने जाने वाले लोगों को एक गैंग के लोग अपना शिकार बना रहे हैं. उनके साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था. आरोपियों ने अपने गैंग का नाम “छल्ला” रखा हुआ था और पिछले कई महीनों से क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे.

छल्ला गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों में नाबालिग भी

मामले की शिकायत मिलने के बाद कवर्धा पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की. लगातार निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गैंग के 6 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें एक नाबालिग है. सभी आरोपी कुकदुर थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं.

कवर्धा एसपी का बयान

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कुकदुर आंशिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र है. इसका फायदा उठाकर आरोपी सुनसान और अंधेरे रास्तों पर राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों को रोकते थे. बाहर से आने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ मारपीट करते और नकदी व कीमती सामान लूट लेते थे. गिरोह के सदस्य अब तक कई राहगीरों के हाथ-पैर तोड़ चुके हैं.

आरोपियों से बरामद हुआ कैश, बाइक और हथियार

पुलिस कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और संभावित वारदातों को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.आरोपियों के कब्जे से नकदी, लूट की वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

