कवर्धा में देह व्यापार का भंडाफोड़, एक महिला गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी महिला अपने मकान में युवक और युवतियों को कमरे उपलब्ध कराने का काम कर रही है. कमरे में वह देह व्यापार का संचालन करवा रही है. इस शिकायत पर पुलिस ने इलाके में दबिश दी और जांच पड़ताल शुरू की.

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आई महिला कवर्धा थाना क्षेत्र के तुलसी पारा इलाके में देह व्यापार रैकेट का संचालन कर रही थी. पुलिस की पूछताछ में महिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस पूछताछ में हुआ अहम खुलासा

थाना कवर्धा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मोहल्लेवासियों से पूछताछ की. तलाशी के दौरान घर में कोई अन्य संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला. महिला ने पुलिस पूछताछ में स्वयं स्वीकार किया कि वह पैसों के बदले अपने मकान में देह व्यापार के लिए कमरे उपलब्ध कराती थी और ग्राहकों को लड़कियां भी मुहैया कराती थी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला अपने मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न लोगों को लड़कियों की तस्वीरें भेजकर सौदे तय करती थी.

आरोपी महिला के मोबाइल फोन की जांच के दौरान कई संदिग्ध एवं तथाकथित सफेदपोश व्यक्तियों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं. जिनकी भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है- योगेश कश्यप, कोतवाली थाना प्रभारी, कवर्धा

कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि देह व्यापार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आगे भी सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 170/126 एवं 135(3) के तहत केस दर्ज किया है.