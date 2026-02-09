ETV Bharat / state

कवर्धा टू रायपुर चल रहा था गेमिंग एप के जरिए ऑनलाइन सट्टा , करोड़ों में ट्रांजेक्शन, मास्टमाइंड की तलाश तेज

ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी का चल रहा था खेल. मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस दे रही दबिश.

KAWARDHA
मास्टमाइंड की तलाश तेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिए सट्टा खिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम राजा सरदार है. कवर्धा एपसी ने बताया कि आरोपी लंबे वक्त से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सट्टा का कारोबार चला रहा था. पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी. पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि 70 से 80 आईडी सट्टेबाजी के लिए एक्टिव है. पुलिस का कहना है कि मास्टमाइंड रायपुर से इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि गोपनीय सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई लंबे वक्त से मिल रही सूचना के बाद की गई. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा.

मास्टमाइंड की तलाश तेज (ETV Bharat)

रायपुर से हो रहा ऑपरेट

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी राजा सरदार, रायपुर निवासी अनीश खान के इशारे पर जिले में ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अनीश खान और उसका करीबी सहयोगी स्वयम खुराना है, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ‘किंगडम बुक डॉट कॉम’ नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा खिला रहा था. इस नेटवर्क के तहत 70 से 80 ऑनलाइन आईडी बनाई और वितरित की गई थी, जिनके जरिए करोड़ों के लेन-देन की बात सामने आ रही है. सट्टे की राशि डिजिटल माध्यमों और खातों के जरिए ट्रांजेक्शन की जा रही थी.

डिजिटल सबूत बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी राजा सरदार के कब्जे से कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं. जब्त मोबाइल और डिजिटल डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बड़े नामों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है.

एसपी ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरदार पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद पूरे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क और इसमें शामिल सभी आरोपियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला का खौफनाक अंत, दुर्ग पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी

शव दफनाने को लेकर धमतरी में विवाद, मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार

पकड़ा गया शातिर चोर गैंग, ऐसे करते थे रेकी, फिर देते थे वारदात को अंजाम

TAGGED:

KAWARDHA
RAIPUR
DHARMENDRA SINGH CHHWAI
SP KAWARDHA
ONLINE GAMING APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.