कवर्धा टू रायपुर चल रहा था गेमिंग एप के जरिए ऑनलाइन सट्टा , करोड़ों में ट्रांजेक्शन, मास्टमाइंड की तलाश तेज

कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि गोपनीय सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई लंबे वक्त से मिल रही सूचना के बाद की गई. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा.

कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिए सट्टा खिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम राजा सरदार है. कवर्धा एपसी ने बताया कि आरोपी लंबे वक्त से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सट्टा का कारोबार चला रहा था. पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी. पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि 70 से 80 आईडी सट्टेबाजी के लिए एक्टिव है. पुलिस का कहना है कि मास्टमाइंड रायपुर से इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

रायपुर से हो रहा ऑपरेट

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी राजा सरदार, रायपुर निवासी अनीश खान के इशारे पर जिले में ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अनीश खान और उसका करीबी सहयोगी स्वयम खुराना है, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ‘किंगडम बुक डॉट कॉम’ नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा खिला रहा था. इस नेटवर्क के तहत 70 से 80 ऑनलाइन आईडी बनाई और वितरित की गई थी, जिनके जरिए करोड़ों के लेन-देन की बात सामने आ रही है. सट्टे की राशि डिजिटल माध्यमों और खातों के जरिए ट्रांजेक्शन की जा रही थी.

डिजिटल सबूत बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी राजा सरदार के कब्जे से कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं. जब्त मोबाइल और डिजिटल डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बड़े नामों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है.

एसपी ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरदार पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद पूरे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क और इसमें शामिल सभी आरोपियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.